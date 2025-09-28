Украина

Александрия удержала минимальную победу над Полтавой, а Заря и Оболонь не смогли выявить сильнейшего

Карпаты – Динамо: Шовковский мстит виновным и повторяет Шахтер, Караваев и Пихаленок переворачивают фиаско, но тщетно

Украина удержала победу над Южной Кореей в первом матче на ЧМ-2025 U-20

Украинцы за рубежом

Ярмолюк победил МЮ – украинец отдал ассист и передасист, но недоиграл в дебютном голе Шешко, Бруну не забил пенальти

Зинченко спасал Ноттингем Форест в защите, а Сикан принес эпическую победу Трабзонспору, который рвется в Лигу чемпионов

ПСЖ разбил Осер – Забарный забил гол-шедевр и извинился, украинец запугивает Барселону, новые потери, 2 дебютанта перед ЛЧ

Мир

Атлетико унизил Реал в дерби – магия Альвареса, 10-й забитый мяч Мбаппе, Гюлер оформил гол+пас и стал антигероем

Кристал Пэлас снова одержал сенсационную победу над Ливерпулем, Ман Сити разбил Бернли, Челси в меньшинстве проиграл Брайтону, а Тоттенхэм спас ничью с Вулверхэмптоном

Айнтрахт перестрелял Боруссию М в матче с 10 голами и ворвался в зону Лиги чемпионов, Боруссия Д переиграла Майнц

Ювентус снова потерял очки, Интер обыграл Кальяри и поднялся в зону еврокубков, сенсационный Кремонезе без поражений

Вильяреал одолел Атлетик, Мальорка победила впервые в сезоне, Хетафе вырвал ничью с Леванте и сохранил зону еврокубков