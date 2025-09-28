Главные новости 27 сентября: Украина одержала первую победу на ЧМ-2025, Забарный забил за ПСЖ, фиаско Динамо
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за субботу, 27 сентября.
Украина
Александрия удержала минимальную победу над Полтавой, а Заря и Оболонь не смогли выявить сильнейшего
Карпаты – Динамо: Шовковский мстит виновным и повторяет Шахтер, Караваев и Пихаленок переворачивают фиаско, но тщетно
Украина удержала победу над Южной Кореей в первом матче на ЧМ-2025 U-20
Украинцы за рубежом
Ярмолюк победил МЮ – украинец отдал ассист и передасист, но недоиграл в дебютном голе Шешко, Бруну не забил пенальти
Зинченко спасал Ноттингем Форест в защите, а Сикан принес эпическую победу Трабзонспору, который рвется в Лигу чемпионов
ПСЖ разбил Осер – Забарный забил гол-шедевр и извинился, украинец запугивает Барселону, новые потери, 2 дебютанта перед ЛЧ
Мир
Атлетико унизил Реал в дерби – магия Альвареса, 10-й забитый мяч Мбаппе, Гюлер оформил гол+пас и стал антигероем
Кристал Пэлас снова одержал сенсационную победу над Ливерпулем, Ман Сити разбил Бернли, Челси в меньшинстве проиграл Брайтону, а Тоттенхэм спас ничью с Вулверхэмптоном
Айнтрахт перестрелял Боруссию М в матче с 10 голами и ворвался в зону Лиги чемпионов, Боруссия Д переиграла Майнц
Ювентус снова потерял очки, Интер обыграл Кальяри и поднялся в зону еврокубков, сенсационный Кремонезе без поражений
Вильяреал одолел Атлетик, Мальорка победила впервые в сезоне, Хетафе вырвал ничью с Леванте и сохранил зону еврокубков