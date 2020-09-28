Украина

Донецкий Шахтер одержал тяжелую победу над Олимпиком, прервав неудачную серию – видео голов и обзор поединка 4-го тура УПЛ.

Луганская Заря уничтожила Львов с неприличным счетом – Гладкий оформил дебютный дубль и ворвался в топ-10 бомбардиров чемпионата Украины в истории.

Зато Десна уверенно переиграла Рух в матче с четырьмя голами. Тем временем Колос расписал ничью с Ингульцем в родных стенах.

Европа

В чемпионате Англии Лестер разгромил Манчестер Сити на Этихаде – Варди оформил хет-трик, оборона "горожан" устроила "Привоз". А в Лондоне Вест Хэм сенсационно уничтожил Вулверхэмптон – конкурент Ярмоленко оформил дубль, украинец просидел матч на скамейке запасных.

В Ла Лиге Барселона разгромила Вильярреал в дебютном матче Кумана в Ла Лиге – Фати затмил Месси. Мадридский Атлетико феерией Суареса поиздевался над Гранадой, Севилья вырвала победу над Кадисом стараниями других экс-каталонцев.

Мюнхенская Бавария сенсационно влетела Хоффенхайму – племянник Хёнесса нанес первое поражение за 9 месяцев. Туринский Ювентус в меньшинстве добыл ничью с Ромой благодаря дублю Роналду.

Украинцы за рубежом

Артем Кравец в дебютном матче за Коньяспор отметился дублем и ассистом: результативный привет Динамо из Турции – видео дубля украинского форварда в местной Суперлиге.

В чемпионате Бельгии Андерлехт с Михайличенко расписал ничью с Эйпеном, Соболь помог Брюгге добыть три очка. Испанская Барселона подтвердила интерес к Зинченко и готова подписать украинца при одном условии.