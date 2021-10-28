Кубок Украины

Состоялись центральные матчи 1/8 финала Кубка Украины. Шахтер и Динамо прошли дальше. Киевляне спокойно переиграли Мариуполь – главным героем стал Вербич, оформивший гол+пас. Дончане полурезервом разгромили Черноморец, забив трижды за 17 минут. Ворскла справилась с Вересом и тоже пробилась в четвертьфинал.

Наши за границей

Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко сошлись в очном матче Кубка лиги. Ярмола упустил момент матча, но его команда все равно устроила сенсацию. Вест Хэм в серии пенальти выбил Манчестер Сити – Гвардиола впервые за 5 лет вылетел из этого турнира.

Руслан Малиновский в 100-м матче за Аталанту помог обыграть Сампдорию. Украинец приложился к голу, нервничал и промахивался – есть один тревожный симптом. Андрей Лунин попал на радары чемпиона Франции и двух представителей Ла Лиги.

Александр Зубков дебютным дублем помог Ференцварошу выйти в 1/8 финала Кубка Венгрии. Денис Олейник снова феерит в Финляндии – украинец голом остановил чемпионское шествие КуПСа.

Европа

Барселона официально уволила Рональда Кумана. Роковым для нидерландца стало поражение от Райо Вальекано, после которого каталонцы оказались на 9 месте в Примере. Отставка случилась за неделю до матча с Динамо в Лиге чемпионов. Реал, кстати, тоже не сумел победить.

Бавария позорно вылетела из Кубка Германии, пропустив 5 от Борусии М. Лучшая команда мира тотально провалилась, а Гладбах дал мастер-класс по нейтрализации мюнхенской машины. Байер также сенсационно вылетел из Кубка Германии из-за страшной ошибки голкипера.