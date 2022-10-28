Главные новости 27 октября: Динамо драматично вылетело из ЛЕ, СК Днепр-1 гарантировал себе евровесну
"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей за четверг, 27 октября.
Еврокубки
Динамо выцарапало ничью в матче ЛЕ против АЕКа – дубль Гармаша, 6 голов и драматичный вылет команды Луческу из еврокубков.
Лига Европы: Манчестер Юнайтед, Реал Сосьедад и Фрайбург вышли в плей-офф – Роналду снова забил Ковалю.
СК Днепр-1 прорвался в плей-офф Лиги конференций, удержав победу над Аполлоном благодаря шедевру Пихаленко.
Лига конференций: динамовец голом помог возглавить группу, АЗ усложнил задачу СК Днепр-1 – все результаты.
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