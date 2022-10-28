Еврокубки

Динамо выцарапало ничью в матче ЛЕ против АЕКа – дубль Гармаша, 6 голов и драматичный вылет команды Луческу из еврокубков.

Лига Европы: Манчестер Юнайтед, Реал Сосьедад и Фрайбург вышли в плей-офф – Роналду снова забил Ковалю.

СК Днепр-1 прорвался в плей-офф Лиги конференций, удержав победу над Аполлоном благодаря шедевру Пихаленко.

Лига конференций: динамовец голом помог возглавить группу, АЗ усложнил задачу СК Днепр-1 – все результаты.

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География матчей УПЛ расширяется – проведение игры не нужно согласовывать с соперником при одном условии. КГК УАФ перенес датузаседания по драке Красникова с Дедышиным.

Сборная Украины победила 7:0 в отборе на Евро-2023 U-17 и прошла дальше – динамовец снова среди героев.

"Даже за 50 млн не будем звонить Ахметову": в Шахтере рассказали о цене на Мудрика и интересе Ман Сити.