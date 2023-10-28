Главные новости 27 октября: Цыганков и Судаков на радарах топ-клубов, Коломойский и Павелко страдают от судов
"Футбол 24" представит дайджест главных новостей за пятницу, 27 октября.
Трансферы украинцев в топ-клубы
Главные отечественные таланты имеют спрос среди грандов. Виктора Цыганкова сватают на повышение в Барселону, а за Георгием Судаковым вообще очередь из 5 клубов.
Суды и украинский футбол
Андрей Павелко и Игорь Коломойский на очередных заседаниях не смогли избавиться от мер пресечения. Оба останутся в СИЗО.
Борису Кауфману повезло больше. Владельцу Черноморца заменили содержание под стражей на залог, который составляет вполне подъемные для него 150 миллионов гривен.
Победы Довбика, Цыганкова и Малиновского
Жирона продолжила свое сенсационное шествие, став лидером Примеры. Артем Довбик провел далеко не лучший матч, однако нашлись другие герои. Виктор Цыганков получил несколько минут после месячного отсутствия из-за травмы.
Выиграла и Дженоа Руслана Малиновского. Хавбек сборной Украины наконец отметился дебютным результативным действием за новый клуб.