Трансферы украинцев в топ-клубы

Главные отечественные таланты имеют спрос среди грандов. Виктора Цыганкова сватают на повышение в Барселону, а за Георгием Судаковым вообще очередь из 5 клубов.

Суды и украинский футбол

Андрей Павелко и Игорь Коломойский на очередных заседаниях не смогли избавиться от мер пресечения. Оба останутся в СИЗО.

Борису Кауфману повезло больше. Владельцу Черноморца заменили содержание под стражей на залог, который составляет вполне подъемные для него 150 миллионов гривен.

Победы Довбика, Цыганкова и Малиновского

Жирона продолжила свое сенсационное шествие, став лидером Примеры. Артем Довбик провел далеко не лучший матч, однако нашлись другие герои. Виктор Цыганков получил несколько минут после месячного отсутствия из-за травмы.

Выиграла и Дженоа Руслана Малиновского. Хавбек сборной Украины наконец отметился дебютным результативным действием за новый клуб.