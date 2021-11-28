Украина

Динамо не без труда одолело Минай. Вашему вниманию видеообзор встречи.

В центральном матче тура встречались СК Днепр-1 и Ворскла. Хозяева показали свой лучший футбол в нынешнем сезоне. Видео 6-ти голов матча по ссылке.

Черноморец еще ни разу не побеждал дома в нынешнем сезоне, на этот раз обидчиками одесситов стала Десна.

Европа

Руслан Малиновский помог Аталанте одержать историческую победу над Ювентусом.

Ливерпуль поиздевался над соперником и приблизился вплотную к лидеру АПЛ. Арсенал также продолжает набирать обороты в чемпионате Англии.

Барселона одержала важную победу в третьем матче под руководством Хави.

Другие новости

Ювентус попал под прицел итальянской прокуратуры, в офисах туринцев провели обыски.

Потенциальный тренер Манчестер Юнайтед уже определился с какими игроками придется попрощаться во время зимнего трансферного окна.

Экс-полузащитник Ливерпуля Макси Родригес решил окончательно повесить бутсы на гвоздь.