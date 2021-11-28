Главные новости 27 ноября: тяжелая победа Динамо, Малиновский одолел Ювентус, экс-игрок Ливерпуля завершил карьеру
Футбол 24 представляет дайджест главных новостей за 27 ноября.
Украина
Динамо не без труда одолело Минай. Вашему вниманию видеообзор встречи.
В центральном матче тура встречались СК Днепр-1 и Ворскла. Хозяева показали свой лучший футбол в нынешнем сезоне. Видео 6-ти голов матча по ссылке.
Черноморец еще ни разу не побеждал дома в нынешнем сезоне, на этот раз обидчиками одесситов стала Десна.
Европа
Руслан Малиновский помог Аталанте одержать историческую победу над Ювентусом.
Ливерпуль поиздевался над соперником и приблизился вплотную к лидеру АПЛ. Арсенал также продолжает набирать обороты в чемпионате Англии.
Барселона одержала важную победу в третьем матче под руководством Хави.
Другие новости
Ювентус попал под прицел итальянской прокуратуры, в офисах туринцев провели обыски.
Потенциальный тренер Манчестер Юнайтед уже определился с какими игроками придется попрощаться во время зимнего трансферного окна.
Экс-полузащитник Ливерпуля Макси Родригес решил окончательно повесить бутсы на гвоздь.