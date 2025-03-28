"Футбол 24" представляет дайджест главных событий за 27 марта 2025 года.

Лига чемпионов

Челси совершил камбэк против Манчестер Сити в женской ЛЧ – за игрой наблюдал лишь один одноклубник Мудрика.

Барселона повторно разбила вице-чемпиона Германии в женской ЛЧ – команда отреагировала на поражение в Эль-Класико.

УПЛ

Вернидуб может покинуть Кривбасс – Вацко рассекретил интересный пункт контракта.

Кривбасс официально объявил о трансфере полузащитника сборной Венесуэлы.

Украинцы за границей

Лунин может сыграть в двух ближайших матчах Реала – источник рассказал о состоянии Куртуа.

Трубин рискует одновременно выпасть из старта сборной и клуба – тренер Бенфики потерял "железное" доверие к украинцу

Яремчук не убедил Олимпиакос – украинец может покинуть Грецию несмотря на результативность в последних матчах.

Украинец дебютировал в основе клуба из Германии – шикарные отзывы за 20 минут на поле и заявка на следующий сезон.

Экс-хавбек Динамо, вернувшийся из-за океана, оформил очередной гол в Европе – видео взятия ворот от украинца.

Мир

Россию могут вернуть в мировой футбол на фоне обстрелов Украины – Трамп как один из рычагов, Израиль создает прецедент.

УЕФА завел дело на Мбаппе, Винисиуса и еще двух игроков Реала за празднование победы над Атлетико в Лиге чемпионов.

Барселона разгромила Осасуну в трагическом матче – Флик повторил достижение легенды, но потерял лидера.

Реал нашел неожиданную замену Лунину – он уже играл за королевский клуб.

Месси и Роналду могут сыграть в одной команде на Клубном чемпионате мира.