Главные новости 27 марта: Лунин и Трубин поменялись ролями, Яремчук аут, Челси разбил Ман Сити и угрожает Барселоне
"Футбол 24" представляет дайджест главных событий за 27 марта 2025 года.
Лига чемпионов
Челси совершил камбэк против Манчестер Сити в женской ЛЧ – за игрой наблюдал лишь один одноклубник Мудрика.
Барселона повторно разбила вице-чемпиона Германии в женской ЛЧ – команда отреагировала на поражение в Эль-Класико.
УПЛ
Вернидуб может покинуть Кривбасс – Вацко рассекретил интересный пункт контракта.
Кривбасс официально объявил о трансфере полузащитника сборной Венесуэлы.
Украинцы за границей
Лунин может сыграть в двух ближайших матчах Реала – источник рассказал о состоянии Куртуа.
Трубин рискует одновременно выпасть из старта сборной и клуба – тренер Бенфики потерял "железное" доверие к украинцу
Яремчук не убедил Олимпиакос – украинец может покинуть Грецию несмотря на результативность в последних матчах.
Украинец дебютировал в основе клуба из Германии – шикарные отзывы за 20 минут на поле и заявка на следующий сезон.
Экс-хавбек Динамо, вернувшийся из-за океана, оформил очередной гол в Европе – видео взятия ворот от украинца.
Мир
Россию могут вернуть в мировой футбол на фоне обстрелов Украины – Трамп как один из рычагов, Израиль создает прецедент.
УЕФА завел дело на Мбаппе, Винисиуса и еще двух игроков Реала за празднование победы над Атлетико в Лиге чемпионов.
Барселона разгромила Осасуну в трагическом матче – Флик повторил достижение легенды, но потерял лидера.
Реал нашел неожиданную замену Лунину – он уже играл за королевский клуб.
Месси и Роналду могут сыграть в одной команде на Клубном чемпионате мира.