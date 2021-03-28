Сборная Украины

Национальная команда готовится ко второму матчу в квалификации на ЧМ-2022. Уже сегодня сыграем против Финляндии. Придется это делать без Андрея Ярмоленко, который уже покинул расположение сборной.

Накануне предматчевые пресс-конференции дали Маркку Канерва и Андрей Шевченко.

Сборная Украины U-21 не удержала победу над Узбекистаном U-21 – "динамовский" гол и очередное наказание со штрафного

Отбор на ЧМ-2022

Сербия расписала боевую ничью с Португалией, оформив камбэк с 0:2 – у Роналду на последних секундах украли гол

Форвард Динамо унизил Ирландию, Мальта чуть не создала героический подвиг против Словакии. Пашалич подарил победу Хорватии, Беларусь осуществила впечатляющий камбэк

Бельгия избежала поражения от Чехии благодаря фирменному голу Лукаку – Де Брюйне устроил шоу, Соучек и Ко дали бой

Украина и мир

Динамо в товарищеском матче разгромило одноименный клуб из Бухареста. Киевляне забили сопернику три "сухих" мяча.

УЕФА назначил дату голосования за изменение формата Лиги чемпионов и разработал план, как провести нынешний финал со зрителями.

Экс-игрок Динамо и Милана Каха Каладзе оказался в больнице с нетипичными проблемами со здоровьем

Виталий Миколенко попал в сферу интересов миланского Интера. Трансферу препятствует один нюанс.