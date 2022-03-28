Главные новости 27 марта: две футбольные потери Украины на войне с Россией, чемпионский гол нашего земляка в Европе
Футбол 24 представляет дайджест главных новостей за воскресенье, 27 марта.
Война России против Украины
Украина потеряла еще двух героев, связанных с футболом: погибли бывший игрок Кривбасса в боях за Авдеевку и футболист ирпенской любительской команды.
Зеленский в разговоре с российскими "СМИ" обосновал тотальное отстранение спортсменов из страны-оккупанта.
Десна из-за войны простилась с двумя футболистами, игроки СК Днепр-1 разъехались по Европе.
Диалло, за которым охотятся сразу несколько топ-клубов, был замечен на тренировочной базе французского клуба. Стали известны подлинные мотивы визита.
Украинцы за границей
Украинский хавбек забил чемпионский гол в Шотландии: команда вышла в следующий дивизион.
Бывший вратарь Динамо, неоднократно признававшийся лучшим в Европе, договорился о переходе в Металлист.
Полузащитник Академии Пушкаша Артем Фаворов подписал новый долгий контракт с венгерским клубом.
Ребров признался, что Аль-Айн каждый день просит его продлить контракт: ответ специалиста зависит от судьбы Украины.
Другие важные новости
Лига чемпионов может претерпеть серьезное изменение формата: два участника получат путевки по новому принципу.
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