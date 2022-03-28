Война России против Украины

Украина потеряла еще двух героев, связанных с футболом: погибли бывший игрок Кривбасса в боях за Авдеевку и футболист ирпенской любительской команды.

Зеленский в разговоре с российскими "СМИ" обосновал тотальное отстранение спортсменов из страны-оккупанта.

Десна из-за войны простилась с двумя футболистами, игроки СК Днепр-1 разъехались по Европе.

Диалло, за которым охотятся сразу несколько топ-клубов, был замечен на тренировочной базе французского клуба. Стали известны подлинные мотивы визита.

Украинцы за границей

Украинский хавбек забил чемпионский гол в Шотландии: команда вышла в следующий дивизион.

Бывший вратарь Динамо, неоднократно признававшийся лучшим в Европе, договорился о переходе в Металлист.

Полузащитник Академии Пушкаша Артем Фаворов подписал новый долгий контракт с венгерским клубом.

Ребров признался, что Аль-Айн каждый день просит его продлить контракт: ответ специалиста зависит от судьбы Украины.

Другие важные новости

Лига чемпионов может претерпеть серьезное изменение формата: два участника получат путевки по новому принципу.