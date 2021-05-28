Сборная Украины

Еще два игрока нашей национальной команды пропустят чемпионат Европы. Виктору Коваленко помешает травма, полученная в расположении Аталанты. По поводу Евгения Коноплянки пока не было подтверждения, но СМИ утверждают, что вингер Шахтера не успеет залечить повреждение.

ФИФА обнародовала рейтинг сборных. Украина сохранила позиции, хотя и не смогла обыграть Бахрейн. Вскоре "сине-желтые" сыграют против Северной Ирландии – британцы уже назвали состав, а УАФ начала продажу билетов.

Тренерские переходы

Зинедин Зидан покинул пост главного тренера Реала. Мадридский клуб уже имеет список кандидатов на замену.

Интер также определился с новым наставником. В новом сезоне команду возглавит Симоне Индзаги, который уже официально попрощался с Лацио. Между тем Ювентус договорился о возвращении Массимилиано Аллегри.

Тоттенхэм попытался вернуть Почеттино, но ПСЖ не планирует отпускать аргентинца. Поэтому "шпорам" предложили кандидатуру Сергея Реброва.

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