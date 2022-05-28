Война России против Украины

Руководство испанского чемпионата может финансово помочь УПЛ для проведения первенства в условиях войны.

"Меня пугали, что могут дать 10 лет или даже больше": украинская арбитриня пережила допросы оккупантов.

Украину и Беларусь будут разводить в турнирах УЕФА – пособники России тоже получили порцию санкций.

Россия напала на Украину: впечатляющее решение по УПЛ, Шахтер теряет лидера (LIVE)

Украинцы за границей

Вест Хэм объявил об уходе Ярмоленко и еще 9 игроков, но украинец может остаться в Лондоне – интерес проявляет новичок АПЛ.

Зинченко в Арсенал: Лондон привлекает роскошными условиями – Манчестер Сити не против, а Гвардиола уже нашел украинцу замену.

Нападающий Десны продолжит карьеру в США – Илья Шевцов официально перебрался в американский Шарлотт Индепенденс.

Другие топ-новости

УПЛ официально объявила первые итоги встречи клубов – определили судьбу команд, наиболее пострадавших от войны. Шахтер готов делиться призовыми от ЛЧ с другими клубами. Ринат Ахметов принял решение о трансфере Мудрика.

Кубок Украины не будет сыгран и в следующем сезоне.

Динамо не смогло договориться о спаринге с бывшим клубом Руни – киевляне все еще надеются провести заокеанское турне.