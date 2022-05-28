Главные новости 27 мая: Ярмоленко покинул Вест Хэм, клубы УПЛ обсудили проведение нового сезона
"Футбол 24" представит дайджест главных новостей за пятницу, 27 мая.
Война России против Украины
Руководство испанского чемпионата может финансово помочь УПЛ для проведения первенства в условиях войны.
"Меня пугали, что могут дать 10 лет или даже больше": украинская арбитриня пережила допросы оккупантов.
Украину и Беларусь будут разводить в турнирах УЕФА – пособники России тоже получили порцию санкций.
Россия напала на Украину: впечатляющее решение по УПЛ, Шахтер теряет лидера (LIVE)
Украинцы за границей
Вест Хэм объявил об уходе Ярмоленко и еще 9 игроков, но украинец может остаться в Лондоне – интерес проявляет новичок АПЛ.
Зинченко в Арсенал: Лондон привлекает роскошными условиями – Манчестер Сити не против, а Гвардиола уже нашел украинцу замену.
Нападающий Десны продолжит карьеру в США – Илья Шевцов официально перебрался в американский Шарлотт Индепенденс.
Другие топ-новости
УПЛ официально объявила первые итоги встречи клубов – определили судьбу команд, наиболее пострадавших от войны. Шахтер готов делиться призовыми от ЛЧ с другими клубами. Ринат Ахметов принял решение о трансфере Мудрика.
Кубок Украины не будет сыгран и в следующем сезоне.
Динамо не смогло договориться о спаринге с бывшим клубом Руни – киевляне все еще надеются провести заокеанское турне.