Страсти по Евро

Журналист Игорь Бурбас разорвал информационное пространство инсайдом о конфликте в сборной Украины. Якобы Сергей Ребров имел расхождения с лидером команды.

Двое наших игроков попали в сборную разочарований группового этапа. Не самое приятное участие в нарезке лучших финтов третьего тура.

Исчезновение СК Днепр-1

Все больше туч над будущим четвертой команды УПЛ. Уже даже руководство клуба признает очевидное.

Дадут ли Украине заменить СК Днепр-1 в еврокубках? Прогноз эксперта совсем не радостный.

Трансферы

Динамо наконец-то официально закрыло переход колумбийского центрбека. Интересные новички также у Руха и Полесья.

Не дремлет и Жирона. Каталонцы оформили рекордный трансфер нападающего, который может заменить Артема Довбика.