Главные новости 27 июня: трансфер Динамо, плохие новости из лагеря СК Днепр-1, слухи о конфликте в сборной Украины
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за четверг, 27 июня.
Страсти по Евро
Журналист Игорь Бурбас разорвал информационное пространство инсайдом о конфликте в сборной Украины. Якобы Сергей Ребров имел расхождения с лидером команды.
Двое наших игроков попали в сборную разочарований группового этапа. Не самое приятное участие в нарезке лучших финтов третьего тура.
Исчезновение СК Днепр-1
Все больше туч над будущим четвертой команды УПЛ. Уже даже руководство клуба признает очевидное.
Дадут ли Украине заменить СК Днепр-1 в еврокубках? Прогноз эксперта совсем не радостный.
Трансферы
Динамо наконец-то официально закрыло переход колумбийского центрбека. Интересные новички также у Руха и Полесья.
Не дремлет и Жирона. Каталонцы оформили рекордный трансфер нападающего, который может заменить Артема Довбика.