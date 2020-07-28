Главные новости 27 июля: сага с уходом Луческу из Динамо, первые трансферы в АПЛ, Карпаты снова теряют игроков

Украина

Главным событием дня стало сообщение румынских СМИ об отставке Мирчи Луческу с поста главного тренера Динамо. Румын якобы принял такое решение из-за давления киевских ультрас, которые негативно восприняли его назначение. Правда, позже Игорь Суркис не подтвердил отставки тренера, заявив, что у Динамо есть наставник. Впрочем, сам Луческу дал довольно неоднозначный ответ на вопрос относительно своего будущего.

Новая потасовка с участием президента Агробизнеса Олега Собуцкого. Уже бывший вице-президент УАФ стал фигурантом очередного скандала после матча Первой лиги против Волыни.

Динамо прекратило сотрудничество с юным талантом, который заинтересовал итальянские клубы.

Заря официально назначила нового генерального директора, который сменил на этом посту Сергея Рафаилова. К слову, "Футбол 24" взял интервью у капитана луганчан, который завершил профессиональную карьеру. Также Заря рискует потерять тренера – Виктор Скрипник близок к контракту с СК Днепр-1.

Клубы Первой и Второй лиг выразили недоверие главе ПФЛ.

Трансферы

В Англии официально открылось трансферное окно – сразу же пошли первые переходы. Хавбек Ливерпуля Адам Лаллана перебрался в Брайтон, а Ян Вертонген покинул Тоттенхэм. Деян Ловрен перебрался в Зенит.

Карпаты продолжают терять игроков – на этот раз "львов" покинул капитан команды.

Легенда Ливерпуля попытается перехватить трансферную цель Динамо.

Мир

Полузащитник Барселоны Артур отказывается играть за команду в Лиге чемпионов и самовольно покинул расположение каталонцев.

Килиан Мбаппе не сыграет против Руслана Малиновского и Ко в четвертьфинале ЛЧ. Травма оставила форварда ПСЖ вне игры на 3 недели.

Дмитрий Чигринский подписал новый контракт с АЕКом и продолжит играть за греческую команду как минимум год.

Валенсия официально получила нового тренера, который успел поработать в Англии и России.

Динамо приглашало российских тренеров, Ливерпуль пробивал дно, Месси мечтал о детях – когда Серию А выигрывал не Ювентус.