Главные новости 27 июля: сага с уходом Луческу из Динамо, первые трансферы в АПЛ, Карпаты снова теряют игроков

Украина
Главным событием дня стало сообщение румынских СМИ об отставке Мирчи Луческу с поста главного тренера Динамо. Румын якобы принял такое решение из-за давления киевских ультрас, которые негативно восприняли его назначение. Правда, позже Игорь Суркис не подтвердил отставки тренера, заявив, что у Динамо есть наставник. Впрочем, сам Луческу дал довольно неоднозначный ответ на вопрос относительно своего будущего.
Новая потасовка с участием президента Агробизнеса Олега Собуцкого. Уже бывший вице-президент УАФ стал фигурантом очередного скандала после матча Первой лиги против Волыни.
Динамо прекратило сотрудничество с юным талантом, который заинтересовал итальянские клубы.
Заря официально назначила нового генерального директора, который сменил на этом посту Сергея Рафаилова. К слову, "Футбол 24" взял интервью у капитана луганчан, который завершил профессиональную карьеру. Также Заря рискует потерять тренера – Виктор Скрипник близок к контракту с СК Днепр-1.
Клубы Первой и Второй лиг выразили недоверие главе ПФЛ.
Трансферы
В Англии официально открылось трансферное окно – сразу же пошли первые переходы. Хавбек Ливерпуля Адам Лаллана перебрался в Брайтон, а Ян Вертонген покинул Тоттенхэм. Деян Ловрен перебрался в Зенит.
Карпаты продолжают терять игроков – на этот раз "львов" покинул капитан команды.
Легенда Ливерпуля попытается перехватить трансферную цель Динамо.
Мир
Полузащитник Барселоны Артур отказывается играть за команду в Лиге чемпионов и самовольно покинул расположение каталонцев.
Килиан Мбаппе не сыграет против Руслана Малиновского и Ко в четвертьфинале ЛЧ. Травма оставила форварда ПСЖ вне игры на 3 недели.
Дмитрий Чигринский подписал новый контракт с АЕКом и продолжит играть за греческую команду как минимум год.
Валенсия официально получила нового тренера, который успел поработать в Англии и России.
Динамо приглашало российских тренеров, Ливерпуль пробивал дно, Месси мечтал о детях – когда Серию А выигрывал не Ювентус.