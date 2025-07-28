Главные новости 27 июля: Англия выиграла Евро, Забарный стал капитаном в Борнмуте, победы Барсы, Арсенала и МЮ
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за воскресенье, 27 июля.
Спарринги топ-клубов
Барселона одержала первую победу во время турне – Рашфорд оформил передасист, Руни отметился дебютным голом.
Манчестер Юнайтед благодаря дублю Бруну одержал победу – матч английских команд затмил финал Клубного ЧМ-2025.
Зинченко помог Арсеналу одержать вторую победу подряд – Хаверц оформил дубль ассистов.
Трансферы
Защитник Динамо может перейти в Аякс – украинец должен заменить звезду сборной Нидерландов, которую торгует Челси.
Шахтер официально отпустил своего защитника в Европу.
Довбик попал на радары Бешикташа после поражения от Шахтера – украинец имеет серьезное преимущество в глазах экс-тренера МЮ.
Мир
Англия одолела Испанию, отомстила за мужчин и защитила титул чемпионок Европы – такого не было 41 год.
Украинцы за рубежом
Забарный стал капитаном Борнмута в матче, который начинал на скамейке запасных (ФОТО).
Сваток помог Остину одержать победу в матче с 6 голами, Интер Майами без Месси не сумел забить: МЛС.
Сидорчук выбрал новый номер в Вестерло на следующий сезон – украинец ранее не играл под ним. Правда, Сергей провалил дебют сезона – грубые ошибки в двух пропущенных голах (ВИДЕО).
Украинец забил шикарный гол и отдал ассист в матче европейского чемпионата – арбитр не углядел взятие ворот (ВИДЕО).