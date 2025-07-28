Спарринги топ-клубов

Барселона одержала первую победу во время турне – Рашфорд оформил передасист, Руни отметился дебютным голом.

Манчестер Юнайтед благодаря дублю Бруну одержал победу – матч английских команд затмил финал Клубного ЧМ-2025.

Зинченко помог Арсеналу одержать вторую победу подряд – Хаверц оформил дубль ассистов.

Трансферы

Защитник Динамо может перейти в Аякс – украинец должен заменить звезду сборной Нидерландов, которую торгует Челси.

Шахтер официально отпустил своего защитника в Европу.

Довбик попал на радары Бешикташа после поражения от Шахтера – украинец имеет серьезное преимущество в глазах экс-тренера МЮ.

Мир

Англия одолела Испанию, отомстила за мужчин и защитила титул чемпионок Европы – такого не было 41 год.

Украинцы за рубежом

Забарный стал капитаном Борнмута в матче, который начинал на скамейке запасных (ФОТО).

Сваток помог Остину одержать победу в матче с 6 голами, Интер Майами без Месси не сумел забить: МЛС.

Сидорчук выбрал новый номер в Вестерло на следующий сезон – украинец ранее не играл под ним. Правда, Сергей провалил дебют сезона – грубые ошибки в двух пропущенных голах (ВИДЕО).

Украинец забил шикарный гол и отдал ассист в матче европейского чемпионата – арбитр не углядел взятие ворот (ВИДЕО).