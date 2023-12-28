Украина

Юрий Вернидуб признан лучшим тренером УПЛ 2023.

Двое украинцев попали в топ-10 самых опытных молодых защитников мира.

Динамо получило очередного спарринг-партнера на зимних сборах – соперник из Европы сыграет с еще одним клубом УПЛ.

Ярослав Ракицкий ждет вызов в сборную Украины – футболист готов спеть гимн на стадионе.

Шахтер планирует вернуть звездного легионера – агент игрока рассказал подробности.

Мир

Старания Миколенко не спасли Эвертон от поражения Манчестер Сити – "горожане" вернулись в зону Лиги чемпионов.

Челси победил Кристал Пелас – Мудрик забил гол, мог оформить дубль и "растворился" после перерыва.

Барселона пафосно анонсировала первого зимнего новичка за 60 миллионов.

Украинцы за границей

Михаил Мудрик оформил четвертый гол за Челси, отличившись в воротах Кристал Пелас.

"Это безумие": Довбик шокировал своих предшественников в Жироне – намекают на Барсу с Реалом.

Матвиенко может стать соперником Малиновского и Коваленко в Серии А – звезду Шахтера хочет действующий чемпион Италии.

Сергей Сидорчук и беглец из Динамо попали в сборную провальных трансферов – бельгийские болельщики и СМИ озвучили худших.

Лунин может стать партнером Мудрика в результате обмена между Реалом и Челси – самый богатый клуб мира тоже в борьбе.