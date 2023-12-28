Главные новости 27 декабря: гол Мудрика, топ-клубы хотят купить Лунина и Довбика, Ракицкий просится в сборную Украины
"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей за среду, 27 декабря.
Украина
Юрий Вернидуб признан лучшим тренером УПЛ 2023.
Двое украинцев попали в топ-10 самых опытных молодых защитников мира.
Динамо получило очередного спарринг-партнера на зимних сборах – соперник из Европы сыграет с еще одним клубом УПЛ.
Ярослав Ракицкий ждет вызов в сборную Украины – футболист готов спеть гимн на стадионе.
Шахтер планирует вернуть звездного легионера – агент игрока рассказал подробности.
Мир
Старания Миколенко не спасли Эвертон от поражения Манчестер Сити – "горожане" вернулись в зону Лиги чемпионов.
Челси победил Кристал Пелас – Мудрик забил гол, мог оформить дубль и "растворился" после перерыва.
Барселона пафосно анонсировала первого зимнего новичка за 60 миллионов.
Украинцы за границей
Михаил Мудрик оформил четвертый гол за Челси, отличившись в воротах Кристал Пелас.
"Это безумие": Довбик шокировал своих предшественников в Жироне – намекают на Барсу с Реалом.
Матвиенко может стать соперником Малиновского и Коваленко в Серии А – звезду Шахтера хочет действующий чемпион Италии.
Сергей Сидорчук и беглец из Динамо попали в сборную провальных трансферов – бельгийские болельщики и СМИ озвучили худших.
Лунин может стать партнером Мудрика в результате обмена между Реалом и Челси – самый богатый клуб мира тоже в борьбе.