Главные новости 27 августа: Динамо зовет экс-тренера Реала и продает Ваната, Трубин пробился в ЛЧ, очередное дно МЮ
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за среду, 27 августа.
Лига чемпионов и другие еврокубки
Трубин вышел в основной этап ЛЧ, в шестой раз подряд сыграв без пропущенных голов – Бенфика отправила Моуринью в ЛЕ.
Брюгге уничтожил Рейнджерс 9:1, Копенгаген отменил сказку Шакири.
Карабах прорвался в основной этап ЛЧ, несмотря на поражение в драматичной битве с Ференцварошем.
Определились все участники основного этапа Лиги чемпионов: полный список из 36 клубов.
Бранн в большинстве разгромил кипрский АЕК и впервые в истории вышел в Лигу Европы.
Спарта выстояла в Риге и вышла в Лигу конференций – французской бригаде арбитров досталось.
Ворскла феерично прошла дальше в квалификации женской Лиги чемпионов – хет-трик и повтор погрома трехлетней давности.
Металлист 1925 в матче с 9 голами уступил Хаммарбю в женской Лиге чемпионов – для овертаймов не хватило минуты.
Динамо – Маккаби Т-А: пресс-конференция Шовковского – о конфликте с Ярмоленко, потере Ваната, Спартаке и новом тренере.
Динамо хочет нанять ассистента Зидана, будущее Шовковского – под сомнением.
Серветт – Шахтер: пресс-конференция Турана – о шансах на Лигу конференций, травмах лидеров и полуфинале Евро-2008.
Мир
МЮ вылетел от команды четвертого дивизиона, Миколенко вернулся уверенной победой: Кубок английской лиги.
Бавария едва не оконфузилась в Кубке Германии – команда третьей лиги оформила камбэк, Кейн не реализовал пенальти.
Франция объявила состав, который сыграет с Украиной в отборе ЧМ-2026 – без звезды Ливерпуля, 23-летний дебютант.
Сельта в перенесенном матче расписала боевую ничью с Бетисом – кипер севильцев опозорился, пропустив "бабочку".
Трансферы
Жирона согласовала контракт с Ванатом – известно, сколько может заработать Динамо.
Колос официально объявил об уходе вингера сборной Украины.
Боруссия Д официально оформила переход еще одного игрока Челси.
Барселона отпустила своего вратаря в другой клуб – она на него все еще рассчитывает.
Чемпион Европы 2020 завершил карьеру – бывший игрок ПСЖ и Ромы эмоционально попрощался с футболом.
Украинцы за границей
Трансфер Довбика в испанский клуб сорвался – спортдир Ромы пытается найти покупателя в Англии.
Дисквалификация Мудрика является "благословением" для Челси – источник назвал удивительную причину