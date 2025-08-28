Лига чемпионов и другие еврокубки

Трубин вышел в основной этап ЛЧ, в шестой раз подряд сыграв без пропущенных голов – Бенфика отправила Моуринью в ЛЕ.

Брюгге уничтожил Рейнджерс 9:1, Копенгаген отменил сказку Шакири.

Карабах прорвался в основной этап ЛЧ, несмотря на поражение в драматичной битве с Ференцварошем.

Определились все участники основного этапа Лиги чемпионов: полный список из 36 клубов.

Бранн в большинстве разгромил кипрский АЕК и впервые в истории вышел в Лигу Европы.

Спарта выстояла в Риге и вышла в Лигу конференций – французской бригаде арбитров досталось.

Ворскла феерично прошла дальше в квалификации женской Лиги чемпионов – хет-трик и повтор погрома трехлетней давности.

Металлист 1925 в матче с 9 голами уступил Хаммарбю в женской Лиге чемпионов – для овертаймов не хватило минуты.

Динамо – Маккаби Т-А: пресс-конференция Шовковского – о конфликте с Ярмоленко, потере Ваната, Спартаке и новом тренере.

Динамо хочет нанять ассистента Зидана, будущее Шовковского – под сомнением.

Серветт – Шахтер: пресс-конференция Турана – о шансах на Лигу конференций, травмах лидеров и полуфинале Евро-2008.

Мир

МЮ вылетел от команды четвертого дивизиона, Миколенко вернулся уверенной победой: Кубок английской лиги.

Бавария едва не оконфузилась в Кубке Германии – команда третьей лиги оформила камбэк, Кейн не реализовал пенальти.

Франция объявила состав, который сыграет с Украиной в отборе ЧМ-2026 – без звезды Ливерпуля, 23-летний дебютант.

Сельта в перенесенном матче расписала боевую ничью с Бетисом – кипер севильцев опозорился, пропустив "бабочку".

Трансферы

Жирона согласовала контракт с Ванатом – известно, сколько может заработать Динамо.

Колос официально объявил об уходе вингера сборной Украины.

Боруссия Д официально оформила переход еще одного игрока Челси.

Барселона отпустила своего вратаря в другой клуб – она на него все еще рассчитывает.

Чемпион Европы 2020 завершил карьеру – бывший игрок ПСЖ и Ромы эмоционально попрощался с футболом.

Украинцы за границей

Трансфер Довбика в испанский клуб сорвался – спортдир Ромы пытается найти покупателя в Англии.

Дисквалификация Мудрика является "благословением" для Челси – источник назвал удивительную причину