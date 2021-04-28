Украина

Хавбек Виталий Буяльский нуждается в операции – игрок может выбыть на длительный срок. Легендарный Джанлуиджи Буффон может перейти в Динамо – итальянский СМИ рассекретил пять неожиданных претендентов на легенду Ювентуса.

УПЛ назвала претендентов на звания лучших игрока и тренера апреля – в списках ни одного представителя Шахтера. Минай – Шахтер: матч официально перенесен в Киев.

Лига чемпионов

Мадридский Реал и Челси не выявили сильнейшего в первом полуфинале Лиги чемпионов – видео голов и обзор поединка в Испании.

ПСЖ – Манчестер Сити: Почеттино назвал игроков, которые не помогут парижанам перед полуфиналом Лиги чемпионов. В свою очередь Хосеп Гвардиола готовит "бесстрашный" план против Неймара, Мбаппе и компании.

Другие топ-события

Форвард Роман Зозуля может вернуться в Украину после ужасного сезона Альбасете. Зато Андрей Лунин может заменить Доннарумму в Милане.

Мюнхенская Бавария официально подтвердила назначение Нагельсманна главным тренером с нового сезона. Французский ПСЖ предложил Месси контракт на три года – парижане имеют еще несколько козырей.