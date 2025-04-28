"Футбол 24" представляет дайджест главных событий за воскресенье, 27 апреля 2025 года.

УПЛ

Динамо спасло ничью с Шахтером, отыгравшись с 0:2 – "горняки" сорвали чемпионский парад, но провалили второй тайм

Ворскла разгромила Верес, улучшив шансы в борьбе за выживание – три перекладины, Исенко оформил ассист на чудо-гол

Колос упустил победу над Полесьем в компенсированное время после спорного решения VAR

Украинцы за рубежом

Яремчук положил очередной мяч за Олимпиакос – украинец оформил гол сразу через 2 минуты после выхода на замену

Сикан и Зубков устроили побоище в Суперлиге – дебютные 2+1 Даниила, гол плюс пас другого украинца

Игнатенко забил за Слован, но не спас команду от неожиданного поражения – видео гола.

Степанов продолжил феерическую голевую серию за Байер – выход в четвертьфинал подпортило дебютное нелепое удаление украинца

Экс-голкипер Динамо отдал голевую передачу и помог своему клубу разбить соперника – видео ассиста

Англия

Ливерпуль разгромил Тоттенхэм и стал чемпионом Англии – Салах отпраздновал гол в стиле Тотти

Манчестер Юнайтед на последних минутах спас ничью с Борнмутом – Забарный ошибался, но мог забить гол

Манчестер Сити на опыте победил Ноттингем Форест и вышел в финал Кубка Англии

Серия А

Рома одолела Интер и продралась в зону ЛЧ – Довбык упустил 100-процентный шанс, но выгрыз победу на зубах

Наполи благодаря Мактоминаю ушел в отрыв на вершине Серии А, Ретеги повторил рекорд Индзаги, Коваленко проиграл "фиалкам"

Умер чемпион мира и двукратный победитель Лиги чемпионов – он четырежды выигрывал Серию А