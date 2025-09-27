Главные новости 26 сентября: успех Трубина и Судакова, Ванат никак не может выиграть, легенда Барсы прощается с футболом
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за пятницу, 26 сентября.
Украина
Кудривка одержала волевую победу над Эпицентром, поднявшись в топ-6 УПЛ – команда Нагорняка осталась в зоне вылета.
Кривбасс официально объявил об уходе лидера, который отказывался играть в Украине.
Мир
Жирона расписала ничью с Эспаньолом – Мичел остается без побед, Ванат упустил голевой момент и едва не привез.
Бавария разгромила Вердер – Кейн оформил дубль и установил новый рекорд результативности в Бундеслиге.
Дембеле уничтожил Ямаля на "Золотом мяче-2025" – стал известен итоговый разрыв между главными фаворитами.
Бускетс объявил о завершении карьеры – щемящее видео-прощание легенды Барселоны.
Украинцы за границей
Трубин ошибся и спасал, Судаков исчез против сенсации – Бенфика одержала победу, за которую стыдно.
Довбик может покинуть Рому зимой – клуб АПЛ готов арендовать украинца.
Забарный получил неожиданный шанс сыграть с Барселоной – капитан ПСЖ пропустит топ-матч ЛЧ.