Главные новости 26 сентября: Арсенал и Лацио выиграли дерби, Заря уничтожила СК Днепр-1, Барса подала признаки жизни
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 26 сентября.
Украина
Заря разгромила СК Днепр-1 в центральном матче 9 тура Премьер-лиги. Далее у луганчан большой поединок в Лиге конференций против Ромы.
Львов победил Минай в матче с двумя шедевральными голами. Металлист 1925 победил Десну, оборвав 5-матчевую безвыигрышную серию в УПЛ.
Шахтер хочет сохранить Марлоса – экс-звезда сборной Украины имеет другие планы после истечения контракта. Металлист деклассировал Кривбасс в битве лидеров Первой лиги.
Европа
Барселона разгромила Леванте и ворвалась в топ-5 Ла Лиги – феерический Депай и сказочное возвращение Фати. Ювентус в тяжелом матче перестрелял Сампдорию, но понес ужасную потерю перед топ-матчем в Лиге чемпионов.
Яркий футбол подарили в Лондоне и Риме. Местные дерби выиграли номинальные хозяева. Арсенал уверенно победил Тоттенхэм и обошел "шпор" в таблице АПЛ. Рома проиграла Лацио перед выездом в Украину – фактор Иммобиле превзошел оружие Моуринью.
Наши за границей
Накануне Руслан Малиновский и Роман Яремчук зажгли в Европе. Малиновский стал лучшим игроком матча против Интера по версии статистического портала. "Мы уже начали думать о матче с Барселоной в Лиге чемпионов": тренер объяснил худшую игру Бенфики после замены Яремчука.