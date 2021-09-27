Украина

Заря разгромила СК Днепр-1 в центральном матче 9 тура Премьер-лиги. Далее у луганчан большой поединок в Лиге конференций против Ромы.

Львов победил Минай в матче с двумя шедевральными голами. Металлист 1925 победил Десну, оборвав 5-матчевую безвыигрышную серию в УПЛ.

Шахтер хочет сохранить Марлоса – экс-звезда сборной Украины имеет другие планы после истечения контракта. Металлист деклассировал Кривбасс в битве лидеров Первой лиги.

Европа

Барселона разгромила Леванте и ворвалась в топ-5 Ла Лиги – феерический Депай и сказочное возвращение Фати. Ювентус в тяжелом матче перестрелял Сампдорию, но понес ужасную потерю перед топ-матчем в Лиге чемпионов.

Яркий футбол подарили в Лондоне и Риме. Местные дерби выиграли номинальные хозяева. Арсенал уверенно победил Тоттенхэм и обошел "шпор" в таблице АПЛ. Рома проиграла Лацио перед выездом в Украину – фактор Иммобиле превзошел оружие Моуринью.

Наши за границей

Накануне Руслан Малиновский и Роман Яремчук зажгли в Европе. Малиновский стал лучшим игроком матча против Интера по версии статистического портала. "Мы уже начали думать о матче с Барселоной в Лиге чемпионов": тренер объяснил худшую игру Бенфики после замены Яремчука.