Украина

Сборная Украины официально поднялась в рейтинге ФИФА – известна новая позиция команды Реброва.

Украинский клуб официально сняли с чемпионата – заявление УАФ.

Шахтер проведет товарищеский матч в Токио против клуба с интересным антидостижением.

Сборная Украины по мини-футболу разбила Алжир в стартовом матче чемпионата мира – экс-игрок УПЛ оформил хет-трик.

Еврокубки

Лига Европы: Байер в битве лидеров уничтожил Карабах, Рома одолела Славию, Шериф Коваля спасся с Серветтом, Брайтон победил Аякс, Салах побил рекорд Анри и помог Ливерпулю разгромить Тулузу, фол Таловерова стоил ЛАСКу очков.

Лига конференций: два теннисных разгрома, унижение в группе Зари, крах обидчика Динамо – все результаты 3-го тура.

Лига чемпионов, футзал: ХИТ досрочно вышел в элитный раунд благодаря яркому камбеку на последних минутах.

Мир

Звезда сборной Италии официально получил бан на 10 месяцев – не поможет против Украины и оставит клубу дыру на 70 млн.

Легенду Шахтера предложили Ювентусу – он готов играть за копейки.

Тренер Жироны предоставил новую информацию о состоянии Цыганкова после месячного отсутствия.