Главные новости 26 октября: Украина поднялась в рейтинге ФИФА, Цыганков залечил травму, Тонали дисквалифицировали
"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей за четверг, 26 октября.
Украина
Сборная Украины официально поднялась в рейтинге ФИФА – известна новая позиция команды Реброва.
Украинский клуб официально сняли с чемпионата – заявление УАФ.
Шахтер проведет товарищеский матч в Токио против клуба с интересным антидостижением.
Сборная Украины по мини-футболу разбила Алжир в стартовом матче чемпионата мира – экс-игрок УПЛ оформил хет-трик.
Еврокубки
Лига Европы: Байер в битве лидеров уничтожил Карабах, Рома одолела Славию, Шериф Коваля спасся с Серветтом, Брайтон победил Аякс, Салах побил рекорд Анри и помог Ливерпулю разгромить Тулузу, фол Таловерова стоил ЛАСКу очков.
Лига конференций: два теннисных разгрома, унижение в группе Зари, крах обидчика Динамо – все результаты 3-го тура.
Лига чемпионов, футзал: ХИТ досрочно вышел в элитный раунд благодаря яркому камбеку на последних минутах.
Мир
Звезда сборной Италии официально получил бан на 10 месяцев – не поможет против Украины и оставит клубу дыру на 70 млн.
Легенду Шахтера предложили Ювентусу – он готов играть за копейки.
Тренер Жироны предоставил новую информацию о состоянии Цыганкова после месячного отсутствия.