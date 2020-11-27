Лига Европы

Заря одержала первую победу в текущей Лиге Европы. Луганчане взяли реванш у АЕКа, разгромив греческую команду на выезде. Решающим стало удаление Евгения Шахова на старте второго тайма – украинский легионер АЕКа сломал игру и сделал Заре грандиозный подарок. Шансы на плей-офф призрачны, но они есть. Виктор Скрипник оценил игру подопечных.

В другом матче этой группы Лестер вырвал ничью в перестрелке с Брагой. Паулу Фонсека досрочно вывел Рому в плей-офф Лиги Европы, Рейнджерс упустили победу над Бенфикой, Арсенал разгромил Мольде, а Милан не удержал викторию над Лиллем. Тоттенхэм забил шедевральный гол почти с центра поля, и вообще день подарил ливень эффектных голов.

Прощание с Диего Марадоной

Накануне скончался легендарный аргентинец. Стали известны последние слова Марадоны перед смертью. Стадион Наполи хотят переименовать в честь Диего. Фанаты клуба красиво почтили память своей легенды.

Весь день аргентинцы и поклонники великого футболиста из других стран провожали его на тот свет – на улицах Буэнос-Айреса произошли столкновения с ранеными. Марадона якобы завещал бальзамировать и экспонировать свое тело, но его все же похоронили на кладбище.

AD10S: Дмитрий Джулай – о Диего Марадоне.

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