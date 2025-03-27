Сборные Украины

Украина со счетом 9:2 разбила Черногорию в первом матче отбора на Евро U-19 по футзалу.

Тренер футбольной сборной Украины ответил критикам после досадного фиаско с Бельгией.

Лига чемпионов

Лидер Реала вернулся к тренировкам перед матчами с Арсеналом в Лиге чемпионов – он не играл с прошлого года.

Бавария официально подтвердила травмы двух лидеров перед ЛЧ – проваленный трансфер Реала пропустит полгода.

Женская ЛЧ: Реал скопировал провал сборной Украины и вылетел от Арсенала, Лион растоптал Баварию 6:1.

Мир

Аргентина без Месси разбила Бразилию – одноклубник Мудрика оформил гол + ассист: отбор к ЧМ-2026. Конечно, латиноамериканская классика не обошлась без скандалов. Рафинья спровоцировал драку во время матча – лидера Барселоны пришлось оттаскивать от соперников. "А ты – ноль": одноклубник Довбика унизил лидера Реала во время матча Аргентины и Бразилии.

Экс-тренера Португалии уволили после победы в матче отбора к ЧМ-2026 – он выводил Роналду и Ко в полуфинал Евро.

ФИФА официально раскрыла суммы призовых за участие в Клубном ЧМ – победитель получит сумасшедший гонорар.

Украинцы за рубежом

Лунин против Куртуа: в Испании: в Испании оценили состояние бельгийца после Украины и шансы Андрея сыграть с бывшим клубом. Капитан сборной Украины получил травму и пропустит длительный срок – известны подробности.

Цыганков положил гол-красавец после возвращения из сборной – Жирона поделилась видео шедеврального удара.