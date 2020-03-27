Главные новости 26 марта: Рафаилов попрощался с Зарей, варианты для украинцев в Европе, смерть знаменитого тренера

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 26 марта.

Украина

Сергей Рафаилов попрощался с Зарей, в которой работал с 2009 года. По информации СМИ, причиной отставки стали напряженные отношения с президентом клуба Евгением Геллером.

Динамо не против видеть Виктора Скрипника в должности главного тренера. Как оказалось, наставник луганчан может покинуть Зарю за оговоренную сумму и уже имел предложения из России.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский проводит хороший дебютный сезон в Италии. Хавбек Аталанты получил высокую оценку от ведущего итальянского издания.

Трансферы

Виктор Коваленко может продолжить карьеру в Роме. Полузащитник Шахтера уже имеет право заключить с римлянами предварительный контракт, поскольку его соглашение с донецким клубом истекает 30 июня.

Александр Зубков, который на правах аренды защищает цвета Ференцвароша, получил несколько предложений от европейских клубов.

Реал планирует серьезную чистку – в списке "на выход" оказались сразу 7 футболистов. А вот Манчестер Юнайтед наоборот рассчитывает на серьезное усиление.

Мир

Игроки Барселоны не согласились на уменьшение зарплаты во время чрезвычайного положения в Испании, когда футбол был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Умер экс-тренер сборной Франции, который привел команду к победе на Евро-1984. Ему было 87 лет.