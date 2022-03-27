Война Украины против России

Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко с супругой Инной в Лондоне приняли участие в марше в поддержку Украины.

Футболист любительского клуба и его родители были похищены российскими оккупантами в Киевской области. В настоящее время судьба семьи неизвестна.

Барселона уже начала подсчитывать свои убытки из-за войны в Украине. Президент каталонцев Жоан Лапорта раскрыл суть проблем.

Известный ультрас Днепра погиб в боях под Киевом. Прошедший Донбасс парень впоследствии работал в Министерстве по делам ветеранов. Ему было всего 25.

Украина и мир

Роберто Де Дзерби готов вернуться в Шахтер. Для этого у специалиста есть по сути лишь одно важное условие. В то же время, наставник "горняков" сенсационно оказался в списке кандидатов на кресло главного тренера Италии. Здесь все зависит от Манчини.

Молодежная команда Динамо триумфально провела первый матч после начала полномасштабной войны. Суркис согласился продать Цитаишвили. Де Пена близок к переходу в чемпионат Бразилии.

Нидерланды в матче с шестью забитыми мячами одолели Данию – Эриксен вернулся в сборную и отличился голом.

Англия одержала волевую победу над Швейцарией – Кейн забил победный гол и стал вторым бомбардиром в истории сборной.

Украинцы за границей

Реал решил попрощаться с рядом ненужных футболистов, но Андрея Лунина в списке нет. Украинец получит возможность самостоятельно принять решение о своем будущем.

Трансферы: Денис Безбородько перебрался в чемпионат Венгрии, Владислав Кочергин оформил полноценный переход в Экстракласу, а Роберт Гегедош отправился во второй польский дивизион.

Следом за Екатериной Монзуль еще одна украинская арбитриня возобновит роботу на матчах в Европе. Марина Стрелецкая получила приглашение из Швейцарии.