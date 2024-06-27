Сборная Украины

Украина вылетела с Евро-2024 после равной битвы против Бельгии. В игре были интересные идеи и большое желание, но сборная пережила историческую неудачу. Румыния впервые выиграла группу Евро, расписав ничью со Словакией – скандальный пенальти выбил Украину. Сергей Ребров прокомментировал вылет.

Чемпионат Европы

Определились все пары 1/8 финала – сформирована сетка плей-офф. Грузия побила Португалию, вышла в плей-офф Евро-2024, раскрыла темную сторону Роналду и отправила Венгрию домой. Турция прорвалась в 1/8 финала – Чалханоглу и Тосун дожали Чехию.

Трансферы наших

Роман Григорчук официально покинул Черноморец и нашел новый клуб за границей. Шахтер оформил второй летний трансфер, подписав защитника африканской сборной. Шахтер официально отпустил "легионера-призрака" в экс-клуб Довбика. Полесье продолжило разграбление СК Днепр-1, подписав еще одного лидера днепрян.