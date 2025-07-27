УПЛ

Ризнык заинтересовал английский клуб с украинцем в составе – Шахтер получил запрос относительно условий трансфера.

Экс-хавбек Динамо официально нашел новую команду в Европе – предыдущий клуб имеет задолженность перед украинцем.

ЛНЗ креативно объявил о переходе нигерийского вингера – новичка окрестили джокером.

Динамо добавило в заявку восемь игроков перед стартом УПЛ.

Чемпионат Украины официально начался – результат стартового матча Второй лиги.

Кубок Украины: УАФ обновила регламент турнира относительно стадионов – для клубов УПЛ исключительное правило.

Полесье стартовало с уверенной победы во Второй лиге, дубль Волошина помог разгромить Атлет, битва двух Нив.

Верес взял реванш у Руха во втором спарринге за день, а Колос одержал победы в двух спаррингах за день – уверенные 6:0 перед стартом УПЛ.

Украинцы за рубежом

Трубин лишил Моуринью трофея – украинец отличился благородным жестом (ВИДЕО).

Де Дзерби одержал победу над Цыганковым и Крапивцовым – украинец пропустил с пенальти (ВИДЕО).

Забарный рискует не перейти в ПСЖ – Динамо становится на пути переезда украинца в Париж.

Чеберко и Смоляков не спасли свои команды от поражений, Монреаль Синчука оформил камбэк – украинцы в МЛС.

Мир

Дёкереш официально стал игроком Арсенала – Спортинг объявил сумму трансфера.

Наполи официально подписал одного из лучших вратарей Серии А – в прошлом сезоне он отразил 4 пенальти.

Легенда Лиги 1 в возрасте 34 лет впервые перешел в АПЛ в возрасте 34 лет.

Реал может оформить трансфер Холанда – для этого придется продать звезду за 200 миллионов.