Главные новости 26 февраля: Динамо и Шахтер с соперниками в 1/8 ЛЕ, Украина приблизилась к мечте в таблице коэффициентов
"Футбол 24" представляет дайджест главных событий за пятницу, 26 февраля.
Лига Европы
Главным событием дня стал второй по рангу еврокубок. Состоялась жеребьевка 1/8 финала: Динамо сыграет против Вильярреала, а Шахтер – против Ромы.
УЕФА оперативно объявил точные даты и время всех матчей.
Победы наших грандов в предыдущем раунде значительно улучшили позиции Украины в таблице коэффициентов.
Сирота попал в символическую сборную недели Лиги Европы – дебютант Динамо составил компанию звездам Тоттенхэма и Арсенала
Форвард Шахтера Жуниор Мораес стал лучшим бомбардиром украинских клубов в Лиге Европы.
Украина и мир
Роман Яремчук тайно подписал новый контракт с Гентом. Это должно повлиять на его трансфер в более статусный клуб.
Наставник Вест Хэма Дэвид Мойес перед матчем против Манчестер Сити рассказал о состоянии здоровья Андрея Ярмоленко.
Серхио Рамос изменил риторику в переговорах с Реалом относительно нового контракта. Окончательное решение ожидается в скором времени.
Марсель официального назначил Сампаоли главным тренером. В этот же день провансальцы сменили президента клуба.
Эксклюзивы "Футбол 24"
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