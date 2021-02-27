Динамо и Шахтер получили соперников в 1/8 Лиги Европы

Лига Европы

Главным событием дня стал второй по рангу еврокубок. Состоялась жеребьевка 1/8 финала: Динамо сыграет против Вильярреала, а Шахтер – против Ромы.

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