Главные новости 26 февраля: Абрамович потерял Челси, Зинченко и Миколенко в эпицентре поддержки для Украины
"Футбол 24" представит дайджест главных новостей за субботу, 26 февраля.
Война России против Украины
Сборная Польши решила не играть против России в отборе на ЧМ-2022 – не пугает даже возможное техническое поражение. Команды Чехии и Швеции решили присоединиться к бойкоту.
Легионеры Динамо и Шахтера сумели вырваться из Киева и направляются за границу. Братья Суркисы тоже покинули столицу, но вроде бы решили остаться в Украине.
Эвертон трогательно поддержал Украину после нападения россиян. Зинченко и Миколенко крепко обнялись перед очным матчем и не могли сдержать слез.
Российская ракета попала в дом бывшего руководителя Говерлы Александра Шуфрича.
Лунин занимается волонтерством для Украины. Юрий Вернидуб покинул Молдову и вернулся на Родину.
Другие топ-новости
Российский владелец Челси Роман Абрамович официально утратил контроль над лондонским клубом.
УЕФА расторгает многомиллионный контрактс российским Газпромом.
Сборная Украины сможет проводить домашние матчи в Польше, пока не получит разрешение снова играть на своей территории.
Манчестер Сити не без скандала одолел Эвертон – поддержка Украины и слезы Зинченко с Миколенко стали событием матча.
Бавария обыграла Айнтрахт, но главное – это поддержка Украины. Левандовски вышел с капитанской повязкой в цветах нашего флага, Путину тоже досталось.