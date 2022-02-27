Зинченко и Миколенко / фото из соцсетей

Война России против Украины

Сборная Польши решила не играть против России в отборе на ЧМ-2022 – не пугает даже возможное техническое поражение. Команды Чехии и Швеции решили присоединиться к бойкоту.

Легионеры Динамо и Шахтера сумели вырваться из Киева и направляются за границу. Братья Суркисы тоже покинули столицу, но вроде бы решили остаться в Украине.

Эвертон трогательно поддержал Украину после нападения россиян. Зинченко и Миколенко крепко обнялись перед очным матчем и не могли сдержать слез.

Российская ракета попала в дом бывшего руководителя Говерлы Александра Шуфрича.

Лунин занимается волонтерством для Украины. Юрий Вернидуб покинул Молдову и вернулся на Родину.

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Сборная Украины сможет проводить домашние матчи в Польше, пока не получит разрешение снова играть на своей территории.

Манчестер Сити не без скандала одолел Эвертон – поддержка Украины и слезы Зинченко с Миколенко стали событием матча.

Бавария обыграла Айнтрахт, но главное – это поддержка Украины. Левандовски вышел с капитанской повязкой в ​​цветах нашего флага, Путину тоже досталось.