"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 26 декабря 2022 года. Мудрик очень хочет в Арсенал, Гакпо переходит в Ливерпуль, Зинченко и Миколенко по-разному возобновили для себя АПЛ 2022/23.

Трансферы

Арсенал сделал Шахтеру официальное предложение по Мудрику. Сумма очень приличная – первым рассказал Игорь Цыганык. Фабрицио Романо уточнил, что речь идет о 40+20 миллионов евро за украинца. Это существенно меньше, чем Михаила оценивает донецкий клуб. Интересно, что Мудрик и Срна одобрительно отреагировали в соцсетях на последние новости о приближении трансфера 21-летнего вингера.

ПСВ провернул рекордный трансфер в истории стоимостью примерно 50 млн евро, не учитывая всех возможных бонусов. Гакпо переходит в Ливерпуль, Цыганков – одна из потенциальных замен, убеждают в Нидерландах. Казалось, что один из лучших бомбардиров ЧМ-2022 близок к Манчестер Юнайтед, но другая "красная" команда молниеносно увела трансферную цель Эрика Тен Хага.

"Роналду едет в Саудовскую Аравию": Эрдоган подтвердил сенсационный трансфер. Криштиану может не только продолжить карьеру, получив самый большой контракт, но и поспособствовать проведению Чемпионата мира в этой стране.

Украина

Украина, Испания и Португалия подали заявку на проведение ЧМ-2030. Спустя несколько месяцев после объявления подобных намерений 3 страны совместно выдвинули свою кандидатуру на проведение Мундиаля, который состоится через 8 лет.

Сборная Украины следующий сбор проведет с новым штабом. Игорь Бурбас обнародовал инсайд о дилемме Реброва и судьбе Петракова.

АПЛ

Эвертон дома проиграл последней команде Англии. Яркие вспышки и минусы Миколенко, идеальный дебют экс-тренера Реала, угадавшего с автором решающего взятия ворот и ассиста.

Арсенал уверенно победил Вест Хэм и укрепил лидерство в АПЛ, хотя проиграл первый тайм. Зинченко мог ассистировать, вернувшись после травмы. Сака и Эдегор показали роскошную результативную игру.

Ливерпуль нанес Эмери первое поражение в АПЛ. Де Дзерби снова на коне, очередной провал Дарвина, топ Митровича и Ньюкасла, который тихонечко выбился на 2 строчку турнирной таблицы.