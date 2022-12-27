Украина

Роберто Де Дзерби выбрал тройку лучших игроков чемпионата Украины, включив две звезды Динамо.

Юрченко официально подтвердил уход из Десны – хавбек категорически оценил возможность возвращения.

"Могли нам забити десять": ексклюзив Джулая із Колрейна – тут пам’ятають Динамо, смак горілки і хочуть зіграти знову

Мир

Лиссабонская Бенфика ищет нового главного тренера. Одним из кандидатов стал Паулу Фонсека.

Манчестер Сити обыграл Лестер в фантастической перестрелке с девятью голами – Зинченко провел полный матч

Челси с пенальтийным рекордом Жоржиньо одолел Астон Виллу, Ярмоленко не спас Вест Хэм от стыда с Саутгемптоном

Трансферы

Миколенко в Эвертон: топ-инсайдер анонсировал официальное объявление перехода защитника Динамо

Одним из первых трансферов Андрея Шевченко в Дженоа должен стать переход Миранчука. Тем временем украинский тренер передал руководству список игроков, с которыми нужно попрощаться.

Экс-голкипер Динамо может оформить сенсационное возвращение в Европу – именитый клуб рассматривает украинца как спасение

Вест Хэм снова обратил внимание на Матвиенко – защитник Шахтера является альтернативой звезде Манчестер Сити.