Главные новости 26 декабря: Манчестер Сити обыграл Лестер, Вест Хэм снова обратил внимание на Матвиенко
"Футбол 24" представит дайджест главных новостей за воскресенье, 26 декабря.
Украина
Роберто Де Дзерби выбрал тройку лучших игроков чемпионата Украины, включив две звезды Динамо.
Юрченко официально подтвердил уход из Десны – хавбек категорически оценил возможность возвращения.
"Могли нам забити десять": ексклюзив Джулая із Колрейна – тут пам’ятають Динамо, смак горілки і хочуть зіграти знову
Мир
Лиссабонская Бенфика ищет нового главного тренера. Одним из кандидатов стал Паулу Фонсека.
Манчестер Сити обыграл Лестер в фантастической перестрелке с девятью голами – Зинченко провел полный матч
Челси с пенальтийным рекордом Жоржиньо одолел Астон Виллу, Ярмоленко не спас Вест Хэм от стыда с Саутгемптоном
Трансферы
Миколенко в Эвертон: топ-инсайдер анонсировал официальное объявление перехода защитника Динамо
Одним из первых трансферов Андрея Шевченко в Дженоа должен стать переход Миранчука. Тем временем украинский тренер передал руководству список игроков, с которыми нужно попрощаться.
Экс-голкипер Динамо может оформить сенсационное возвращение в Европу – именитый клуб рассматривает украинца как спасение
Вест Хэм снова обратил внимание на Матвиенко – защитник Шахтера является альтернативой звезде Манчестер Сити.