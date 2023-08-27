Главные новости 26 августа: Маркевич анонсировал новые трансферы Карпат, неудачи украинцев в АПЛ, достижение Мудрика
"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей за субботу, 26 августа.
Украина
Полесье разбило Александрию благодаря шедеврам лидера молодежной сборной Украины и конголезского Мбаппе.
Металлист 1925 обыграл ЛНЗ – вторая подряд победа харьковчан в УПЛ, смена тренера новичку не помогла.
Рух выиграл дело против своего бывшего игрока – хавбек расторг контракт и перебрался в европейский клуб.
Карпаты получат новичков и отказались от легионера – Маркевич раскрыл трансферные планы львовян.
Мир
Манчестер Юнайтед одержал победу над Ноттингемом, пропустив дважды до 4-й минуты, Эвертон без Миколенко снова проиграл
Милан благодаря разгрому стал лидером Серии А – ленивый дубль Жиру, магия от Тео и Леау, новичок повторил достижение Шевы.
ФИФА отстранила президента Федерации футбола Испании за скандал с поцелуем.
Байер благодаря дублю Бонифейса разгромил Борусию М и поднялся на вершину Бундеслиги
Украинцы за границей
Арсенал в большинстве упустил победу над Фулхэмом – полноценный камбек Зинченко, джокеры Артеты без поддержки.
Тоттенхэм спокойно разобрался с Борнмутом – Мэддисон рискнул и стал героем, Забарный с хорошей оценкой.
Мудрик стал самым рейтинговым украинским футболистом в FIFA – Вингер Челси обошел даже Шевченко.
Экс-динамовец эффектным голом принес победу, посодействовав идеальным показателям в чемпионате.