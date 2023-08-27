Украина

Полесье разбило Александрию благодаря шедеврам лидера молодежной сборной Украины и конголезского Мбаппе.

Металлист 1925 обыграл ЛНЗ – вторая подряд победа харьковчан в УПЛ, смена тренера новичку не помогла.

Рух выиграл дело против своего бывшего игрока – хавбек расторг контракт и перебрался в европейский клуб.

Карпаты получат новичков и отказались от легионера – Маркевич раскрыл трансферные планы львовян.

Мир

Манчестер Юнайтед одержал победу над Ноттингемом, пропустив дважды до 4-й минуты, Эвертон без Миколенко снова проиграл

Милан благодаря разгрому стал лидером Серии А – ленивый дубль Жиру, магия от Тео и Леау, новичок повторил достижение Шевы.

ФИФА отстранила президента Федерации футбола Испании за скандал с поцелуем.

Байер благодаря дублю Бонифейса разгромил Борусию М и поднялся на вершину Бундеслиги

Украинцы за границей

Арсенал в большинстве упустил победу над Фулхэмом – полноценный камбек Зинченко, джокеры Артеты без поддержки.

Тоттенхэм спокойно разобрался с Борнмутом – Мэддисон рискнул и стал героем, Забарный с хорошей оценкой.

Мудрик стал самым рейтинговым украинским футболистом в FIFA – Вингер Челси обошел даже Шевченко.

Экс-динамовец эффектным голом принес победу, посодействовав идеальным показателям в чемпионате.