Главные новости 26 августа: Динамо узнало потенциальных оппонентов в ЛЧ, сборная Украины начала подготовку к Лиге наций

С кем сыграет Динамо в ЛЧ 2020/21 – есть 3 варианта / ФК Динамо

Еврокубки

Состоялись поединки второго раунда квалификации Лиги чемпионов сезона 2020/21. По их итогам определились возможные оппоненты киевского Динамо в следующем раунде. Итак, первым соперником команды Мирчи Луческу станет кто-то из тройки АЗ (Нидерланды)/ПАОК (Греция)/Рапид (Австрия). Жеребьевка пройдет 31 августа, а матчи запланированы на 15-16 сентября.

Динамо Брест с Артемом Милевским прошло в следующий раунд, а Ференцварош Сергея Реброва довольно неожиданно выбил Селтик – все результаты игрового дня в Лиге чемпионов.

Украина

"Футбол 24" собрал огненную реакцию соцсетей, а также узнал мнение эксперта о победе Динамо над Шахтером в Суперкубке Украины-2020.

Сборная Украины начала подготовку к матчам Лиги наций против Швейцарии и Испании. Часть команды уже собралась в Харькове. Андрей Шевченко вызвал одного новичка, а также столкнулся с довольно серьезными потерями. Вечером национальная команда уже провела первую тренировку.

Обновленный Кривбасс выиграл свой первый официальный матч и прошел дальше в Кубке Украины. Интересно, что из-за задержки Владимира Зеленского начало игры было отложено на 50 минут.

Трансферы

Челси официально подписал Бена Чилвелла. Лестер получил за игрока сборной Англии около 50 млн фунтов. Это уже третий топ-трансфер лондонцев в текущее межсезонье после Тимо Вернера и Хакима Зиеша.

Лионель Месси ведет переговоры с Манчестер Сити. Аргентинец окончательно решил разорвать контракт с Барселоной, который рассчитан до лета следующего года. К слову, каталонцы нашли в том же Ман Сити замену для Луиса Суареса, а еще презентовали очередного новичка.

Игорь Суркис прокомментировал слухи об интересе Динамо к бразильцу из Турции, а также очертил перспективы Дениса Гармаша и Жерсона Родригеса.