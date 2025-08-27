Главные новости 26 августа: Динамо объявило нового тренера и 11 игроков, Ребров выбрал состав сборной, сенсации в ЛЧ
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за вторник, 26 августа.
Украина
Ребров объявил состав сборной Украины на первые матчи отбора к ЧМ-2026 – два дебютанта.
Заявка сборной Украины U-21 на стартовый матч отбора к Евро-2027 – есть Степанов и игроки из топ-чемпионатов.
Динамо подписало контракт с новым тренером – он работал в европейских клубах и выигрывал чемпионат. Также киевляне дозаявили 11 футболистов на сезон УПЛ.
Лига чемпионов
Лига чемпионов: Пафос после Динамо шедевром выбросил и Црвену Звезду, Буде-Глимт не допустил чудо Штурма.
Кайрат сенсационно победил Селтик и впервые в истории вышел в Лигу чемпионов – 21-летний голкипер отразил три пенальти.
Трансферы
Экс-капитан Реала официально стал подопечным тен Хага.
Бенфика сделала предложение по Судакову – клуб Трубина пытается сбить цену.
Боруссия Д официально выкупила молодого таланта из Челси.
Украинцы за границей
На матче ПСЖ выгнали военного за украинский флаг: "Забарный в заявке, а они будто впервые слышат о нашей стране".
Цыганков загадочно пропустил тренировку Жироны – каталонцы после 1:8 на старте продают лидера в АПЛ.
Экс-форвард Динамо был признан лучшим игроком недели в чемпионате Италии: "С таким выступлением это мог быть только он".