Украина

Ребров объявил состав сборной Украины на первые матчи отбора к ЧМ-2026 – два дебютанта.

Заявка сборной Украины U-21 на стартовый матч отбора к Евро-2027 – есть Степанов и игроки из топ-чемпионатов.

Динамо подписало контракт с новым тренером – он работал в европейских клубах и выигрывал чемпионат. Также киевляне дозаявили 11 футболистов на сезон УПЛ.

Лига чемпионов

Лига чемпионов: Пафос после Динамо шедевром выбросил и Црвену Звезду, Буде-Глимт не допустил чудо Штурма.

Кайрат сенсационно победил Селтик и впервые в истории вышел в Лигу чемпионов – 21-летний голкипер отразил три пенальти.

Трансферы

Экс-капитан Реала официально стал подопечным тен Хага.

Бенфика сделала предложение по Судакову – клуб Трубина пытается сбить цену.

Боруссия Д официально выкупила молодого таланта из Челси.

Украинцы за границей

На матче ПСЖ выгнали военного за украинский флаг: "Забарный в заявке, а они будто впервые слышат о нашей стране".

Цыганков загадочно пропустил тренировку Жироны – каталонцы после 1:8 на старте продают лидера в АПЛ.

Экс-форвард Динамо был признан лучшим игроком недели в чемпионате Италии: "С таким выступлением это мог быть только он".