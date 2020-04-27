Главные новости 26 апреля: интерес Шахтера к аргентинцу, Лунин выиграл битву за Реал, Евро-2020 может потерять город

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 26 апреля.

Украина

Шахтер подтвердил интерес к хавбеку аргентинского гранда. Двух бразильских "горняков" ждут в топ-клубах Европы – потенциальные трансферы на десятки миллионов. Фонсека заявил, что хочет приобрести в Рому нескольких игроков Шахтера.

Заря может привести к банкротству легендарный клуб из-за Виллиана – луганчане требуют неподъемную сумму. Федецкий рассказал о крахе Днепра: "Маркевич доставал из кармана свои деньги".

Наши за границей

Андрей Лунин опередил конкурента в Реале в связи с экономическими мотивами – в Испании рассекретили зарплаты обоих. Руслан Малиновский получит серьезного соперника – Аталанта вернет своего воспитанника из Милана.

Абидаль лично уговаривал игрока сборной Украины перейти в Барселону. Динамо Брест планирует обжаловать дисквалификацию Хачериди. Украинец отдал победный ассист за Слуцк и стал одним из героев – сенсационный лидер продолжает удивлять Беларусь.

"Тот промах – огромный позор": Шевченко не попал в компанию лучших, Месси и Роналду определили №1.

Мир

Мексика досрочно завершила чемпионат – местная лига приняла радикальное решение. Серия А вскоре вернется к тренировкам, но не все так просто.

Ювентус предлагает Манчестер Юнайтед 5 игроков в обмен на Погба. "Старая синьора" хочет избавиться от непокорного Игуаина – форвард имеет три варианта развития событий. Доннарумма поставил ультиматум Милану – ранее его сватали в Реал на место Лунина.