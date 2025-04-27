"Футбол 24" представляет дайджест главных событий за субботу, 26 апреля 2025 года.

Украина

Игроки Динамо и Шахтера подрались прямо на поле – безумное Классическое U-19 с пятью удалениями.

Карпаты продлили беспроигрышную серию до 8 матчей, расписав ничью с Оболонью – Невеш спас Лупашко от поражения.

Кривбасс сенсационно потерял очки с ЛНЗ – команда Григорчука продолжает отдаляться от зоны вылета.

Рух заслуженно победил Черноморец – одесситы не смогли покинуть зону вылета.

Довбик узнал судьбу на матч против Интера – Рома объявила заявку игру с лидером Серии А.

Таловеров вернулся после травмы и отдал невероятный ассист – видео результативного действия защитника сборной Украины.

Металлист 1925 на пути в УПЛ, Прикарпатье побеждает, Подолье и Диназ разошлись миром: Первая лига.

Мир

Барселона выиграла Кубок Испании, переиграв Реал в драматической битве с пятью голами.

Байер не позволил Баварии досрочно забрать Салатницу, Айнтрахт уничтожил РБ Лейпциг, Боруссия Д в шаге от Лиги чемпионов.

Кристал Пэлас вышел в финал Кубка Англии, разгромив Астон Виллу на Уэмбли – Сарр оформил дубль и отдал ассист.

Челси дожал Эвертон и вернулся в зону ЛЧ – Миколенко пережил ужасное столкновение, первый гол транжиры в 2025 году.

Ньюкасл разгромил Ипсвич и закрыл битву за выживание, фиаско Варди не повлияло на крах Лестера, Вест Хэм удержался в АПЛ.

"Голливудский" клуб третий раз подряд поднялся в классе – команда установила историческое достижение в Англии.

Селтик официально стал чемпионом Шотландии – они сравнялись по количеству титулов с злейшим врагом.

Экс-игрок Челси завершил карьеру и вступил во французскую армию – он готов отправиться в Украину.