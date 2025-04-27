Главные новости 26 апреля: драка между игроками Динамо и Шахтера, экс-кипер Челси стал солдатом и готов останавливать Россию
"Футбол 24" представляет дайджест главных событий за субботу, 26 апреля 2025 года.
Украина
Игроки Динамо и Шахтера подрались прямо на поле – безумное Классическое U-19 с пятью удалениями.
Карпаты продлили беспроигрышную серию до 8 матчей, расписав ничью с Оболонью – Невеш спас Лупашко от поражения.
Кривбасс сенсационно потерял очки с ЛНЗ – команда Григорчука продолжает отдаляться от зоны вылета.
Рух заслуженно победил Черноморец – одесситы не смогли покинуть зону вылета.
Довбик узнал судьбу на матч против Интера – Рома объявила заявку игру с лидером Серии А.
Таловеров вернулся после травмы и отдал невероятный ассист – видео результативного действия защитника сборной Украины.
Металлист 1925 на пути в УПЛ, Прикарпатье побеждает, Подолье и Диназ разошлись миром: Первая лига.
Мир
Барселона выиграла Кубок Испании, переиграв Реал в драматической битве с пятью голами.
Байер не позволил Баварии досрочно забрать Салатницу, Айнтрахт уничтожил РБ Лейпциг, Боруссия Д в шаге от Лиги чемпионов.
Кристал Пэлас вышел в финал Кубка Англии, разгромив Астон Виллу на Уэмбли – Сарр оформил дубль и отдал ассист.
Челси дожал Эвертон и вернулся в зону ЛЧ – Миколенко пережил ужасное столкновение, первый гол транжиры в 2025 году.
Ньюкасл разгромил Ипсвич и закрыл битву за выживание, фиаско Варди не повлияло на крах Лестера, Вест Хэм удержался в АПЛ.
"Голливудский" клуб третий раз подряд поднялся в классе – команда установила историческое достижение в Англии.
Селтик официально стал чемпионом Шотландии – они сравнялись по количеству титулов с злейшим врагом.
Экс-игрок Челси завершил карьеру и вступил во французскую армию – он готов отправиться в Украину.