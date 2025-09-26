Главные новости 25 сентября: определились все участники 1/8 финала Кубка Украины, споры ФИФА и УЕФА насчет бана Израиля
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за четверг, 25 сентября.
Украина
Кривбасс узнал официальный вердикт УАФ после скандального матча в Кубке Украины.
Динамо переманило голкипера Шахтера – он заменит игрока, который принес киевлянам чемпионство.
Мир
Состоялись остальные матчи Лиги Европы: Астон Вилла одолела Болонью с фиаско форварда сборной Англии, спасение экс-команды Реброва и блицкриг обидчика Шахтера.
УЕФА близок к отстранению сборной Израиля от международных турниров, но ФИФА имеет другую позицию из-за близких отношений Инфантино с Трампом.
Барселона в тяжелом матче дожала Овьедо – вратарь повторил легендарный ляп Шовковского, замены Флика перевернули игру
Украинцы за рубежом
Суперзвезда Реала призвал Лунина уйти из клуба – источник назвал причину.
"Зинченко пережил тяжелый вечер": Зинченко пережил тяжелый вечер": украинец нарвался на жесткую критику английских СМИ из-за выступления в матче Лиги Европы против Бетиса. Судакову же в Португалии поют дифирамбы, называя "уникальным игроком Бенфики".
Цыганков и Ванат остались без звездного партнера, который из-за очередной травмы выбыл до конца сезона.