Украина

Кривбасс узнал официальный вердикт УАФ после скандального матча в Кубке Украины.

Динамо переманило голкипера Шахтера – он заменит игрока, который принес киевлянам чемпионство.

Мир

Состоялись остальные матчи Лиги Европы: Астон Вилла одолела Болонью с фиаско форварда сборной Англии, спасение экс-команды Реброва и блицкриг обидчика Шахтера.

УЕФА близок к отстранению сборной Израиля от международных турниров, но ФИФА имеет другую позицию из-за близких отношений Инфантино с Трампом.

Барселона в тяжелом матче дожала Овьедо – вратарь повторил легендарный ляп Шовковского, замены Флика перевернули игру

Украинцы за рубежом

Суперзвезда Реала призвал Лунина уйти из клуба – источник назвал причину.

"Зинченко пережил тяжелый вечер": Зинченко пережил тяжелый вечер": украинец нарвался на жесткую критику английских СМИ из-за выступления в матче Лиги Европы против Бетиса. Судакову же в Португалии поют дифирамбы, называя "уникальным игроком Бенфики".

Цыганков и Ванат остались без звездного партнера, который из-за очередной травмы выбыл до конца сезона.