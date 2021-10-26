Украина

ЧМ-2022: Сборная Украины обнародовала заявку на решающий матч отбора – Малиновский, Гармаш и Коваленко в обойме. Гармаш on fire: подписал приговор форвардам Динамо и рвется в сборную Украины, но каковы его перспективы?

Украинская Премьер-лига объявила лучших игрока и тренера тура. Луганская Заря не станет выкупать Сайядманеша – "виноваты" Динамо и Шахтер.

Европа

Мадридский Реал потерял хавбека на матч с Шахтером. Голкипер Тибо Куртуа получил повреждение в Эль Класико, но Лунину радоваться рано.

Динамо – Барселона: Педри пропустит и матч в Киеве. В свою очередь Усман Дембеле вернулся в общую группу каталонцев.

"Где сейчас те, кто должен просить прощения?": Куман получил ультиматум перед финалом в Киеве, или Как Пеп помог Реалу. Фиаско имени Сульшера, болезненное Эль Класико с идеальным трансфером Реала и злые "Люди в черном" – обзор уикенда.

Украинцы за рубежом

Хавбек Дмитрий Гречишкин дебютным голом принес победу в чемпионате Турции. Полузащитник сборной Игорь Харатин получил нового тренера после длительной серии поражений Легии.

"Проблема Безуса остается": наставник Гента неоднозначно оценил игру украинца несмотря на его гол. Экс-защитник Шахтера Ярослав Ракицкий двумя ассистами присоединился к издевательству над Спартаком.