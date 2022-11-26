Главные новости 25 ноября: новые клубы для Беседина и Роналду

ЧМ-2022

Эквадор пристыдил Нидерланды. Сенегал победил Катар. Англия не обыграла США и упустила шанс досрочно выйти в плей-офф. Уэльс драматично проиграл Ирану в меньшинстве на 90+8.

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