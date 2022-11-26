Главные новости 25 ноября: новые клубы для Беседина и Роналду, осечки британцев на ЧМ-2022
"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей за пятницу, 25 ноября.
ЧМ-2022
Эквадор пристыдил Нидерланды. Сенегал победил Катар. Англия не обыграла США и упустила шанс досрочно выйти в плей-офф. Уэльс драматично проиграл Ирану в меньшинстве на 90+8.
Игроки Саудовской Аравии озолотились после победы над Аргентиной – роскошные Rolls-Royce и по 2,5 млн евро на брата.
Іспанська система, аналітичний кіберпанк і пропаганда ісламізму – як академія Aspire розвиває футбол і політику Катару
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Два украинских рефери потеряли шанс стать арбитрами ФИФА – источник назвал забавную причину.
Криштиану Роналду получил сенсационный вариант продолжения карьеры после ухода из Манчестер Юнайтед.