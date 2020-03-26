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Главные новости 25 марта: Скрипника сватают в Динамо, Шахтер упустил возможность продать украинца в топ-чемпионат

07:00 93 Читати українською
Главные новости 25 марта: Скрипника сватают в Динамо, Шахтер упустил возможность продать украинца в топ-чемпионат
Виктор Скрипник / фото: Шахтер

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за среду, 25 марта.

Украина

В отечественных СМИ появилась информация, что Виктор Скрипник возглавит Динамо, а стороны якобы даже согласовали условия сотрудничества, но Игорь Суркис оперативно опроверг информацию.

Шахтер мог получить за Мудрыка 5 млн евро от топ-клуба – трансфер сорвался в последний момент.

Европейские лиги не хотят отказываться от предварительного плана завершения сезона – еврокубки также учтут.

Мир

Умер легендарный мексиканский тренер Трельес – за его спиной более тысячи матчей.

Барселона раздражена действиями Реала на трансферном рынке – мадридцы вмешались в планы "блаугранас" по топ-игроку.

Одноклубник Малиновского, звезды Ювентуса и ужас в Сампдории – игроки Серии А, которым диагностировали коронавирус.

Европейские лиги не хотят отказываться от предварительного плана завершения сезона – еврокубки также учтут.

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