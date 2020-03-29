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Главные новости 25 марта: Ювентус уменьшил зарплаты игрокам, экс-голкипер Барселоны госпитализирован с коронавирусом

07:00 52 Читати українською
Главные новости 25 марта: Ювентус уменьшил зарплаты игрокам, экс-голкипер Барселоны госпитализирован с коронавирусом
Криштиану Роналду / фото из соцсетей

"Футбол 24" представляет дайджест главных событий за субботу, 28 марта.

Украина

Президент УПЛ раскрыл европейским СМИ все нюансы работы в украинском футболе. Томас Гримм в пух и прах разнес украинские клубы.

Помощник Шевченко раскрыл имена трех потенциальных новичков сборной Украины.

Маркевич признался, что некоторые клубы УПЛ не хотят платить игрокам после остановки турнира.

Киевское Динамо выступило с заявлением о продлении мер безопасности из-за пандемии коронавируса.

Виктор Коваленко лаконично ответил на слухи о своем возможном переходе в Рому.

Мир

Легендарный Табарес уволен из сборной Уругвая – он выигрывал Копа Америка и доходил до полуфинала чемпионата мира.

УЕФА сделал печальный прогноз о возобновлении футбольного сезона.

Ювентус официально уменьшил зарплату игрокам из-за коронавируса – туринцы сэкономят огромную сумму.

Легендарный экс-голкипер Барселоны госпитализирован с коронавирусом – он играл против Украины и Динамо.

Украинцы за рубежом

Милевский забил дебютный гол в сезоне – Динамо Брест одолело Слуцк, тревожный сигнал для Хачериди.

Восемь одноклубников Ярмоленко изолированы с симптомами коронавируса.

Безус не смог превзойти свой рекорд в Ворскле – хавбек Гента тестирует выносливость на карантине.

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Легендарный экс-голкипер Барселоны госпитализирован с коронавирусом – он играл против Украины и Динамо
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