Главные новости 25 марта: Ювентус уменьшил зарплаты игрокам, экс-голкипер Барселоны госпитализирован с коронавирусом

"Футбол 24" представляет дайджест главных событий за субботу, 28 марта.
Украина
Президент УПЛ раскрыл европейским СМИ все нюансы работы в украинском футболе. Томас Гримм в пух и прах разнес украинские клубы.
Помощник Шевченко раскрыл имена трех потенциальных новичков сборной Украины.
Маркевич признался, что некоторые клубы УПЛ не хотят платить игрокам после остановки турнира.
Киевское Динамо выступило с заявлением о продлении мер безопасности из-за пандемии коронавируса.
Виктор Коваленко лаконично ответил на слухи о своем возможном переходе в Рому.
Мир
Легендарный Табарес уволен из сборной Уругвая – он выигрывал Копа Америка и доходил до полуфинала чемпионата мира.
УЕФА сделал печальный прогноз о возобновлении футбольного сезона.
Ювентус официально уменьшил зарплату игрокам из-за коронавируса – туринцы сэкономят огромную сумму.
Легендарный экс-голкипер Барселоны госпитализирован с коронавирусом – он играл против Украины и Динамо.
Украинцы за рубежом
Милевский забил дебютный гол в сезоне – Динамо Брест одолело Слуцк, тревожный сигнал для Хачериди.
Восемь одноклубников Ярмоленко изолированы с симптомами коронавируса.
Безус не смог превзойти свой рекорд в Ворскле – хавбек Гента тестирует выносливость на карантине.