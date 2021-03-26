Отбор к ЧМ-2022

Сборная Испании в родных стенах не смогла одолеть команду Греции, в группе В появился неожиданный лидер таблицы.

Национальные команды Германии и Англии разгромили своих соперников и уже со старта квалификации заявили о своих намерениях относительно будущего Мундиаля.

Сборная Австрии, которая уже скоро будет соревноваться с Украиной на Евро-2020, сошлась в тяжелом поединке с Шотландией. Детальный разбор игры нашего будущего соперника.

Украина – Франция

Французские спортивные издания в течение суток не замолкали после сенсационного результата команды Шевченко.

Также Футбол 24 собрал для вас самые яркие реакции болельщиков команды Дешама, которые не подбирали слов по сборной Франции, но звучали также комплименты для "сине-желтых".

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