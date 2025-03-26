"Футбол 24" представляет дайджест главных событий за 25 марта 2025 года.

Сборная Украины

Украина отдала Польше триумф в перестрелке – Бражко и еще один футболист сборной привезли 3 гола, дубля Вьюнника мало.

Украина дожала Норвегию – вингер Динамо не реализовал пенальти, джокер из Вереса выручил, голкипер против сухого листа.

Украина U-17 вырвала победу над Словакией, набрала первые очки и сохранила прописку в Лиге А.

УПЛ

Шапаренко оказался на радарах клуба Бундеслиги – известны детали потенциального трансфера звезды Динамо.

Динамо может расстаться с Шовковским – источник назвал причины, которые могут побудить Суркиса к переменам.

Динамо временно переберется во Львов – СМИ назвал причину.

Чемпионат Украины может изменить формат – заявление президента лиги.

Украинцы за границей

Таловеров пролил свет на свою травму – игрок сборной Украины может восстановиться раньше, чем ожидает тренер.

Реал определил сумму трансфера Лунина – ведущие клубы Европы держат руку на пульсе.

Отбор к ЧМ-2026

Определился шестой участник ЧМ-2026 – он является союзником России в войне против Украины.

Чехия разгромила Гибралтар, одержав вторую победу в отборе на ЧМ-2026, Черногория едва не опозорилась с Фарерами.

Эстония перестреляла Молдову в битве футбольных карликов – звезда Карпат едва не забил в дуэли "10 на 10".

Отбор к ЧМ-2026: Эдегор оформил три ассиста против Израиля, ритуал вратаря Северной Македонии не сработал.

Мир

Платини и Блаттер узнали окончательный приговор суда по обвинению в коррупции.

Звезда Ливерпуля согласовал контракт с клубом Лунина – Реал пообещал поднять зарплату и приготовил существенные бонусы.