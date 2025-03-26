Главные новости 25 марта: Динамо переезжает во Львов, Шапаренко хотят в Бундеслиге, фиаско молодежной сборной Украины
"Футбол 24" представляет дайджест главных событий за 25 марта 2025 года.
Сборная Украины
Украина отдала Польше триумф в перестрелке – Бражко и еще один футболист сборной привезли 3 гола, дубля Вьюнника мало.
Украина дожала Норвегию – вингер Динамо не реализовал пенальти, джокер из Вереса выручил, голкипер против сухого листа.
Украина U-17 вырвала победу над Словакией, набрала первые очки и сохранила прописку в Лиге А.
УПЛ
Шапаренко оказался на радарах клуба Бундеслиги – известны детали потенциального трансфера звезды Динамо.
Динамо может расстаться с Шовковским – источник назвал причины, которые могут побудить Суркиса к переменам.
Динамо временно переберется во Львов – СМИ назвал причину.
Чемпионат Украины может изменить формат – заявление президента лиги.
Украинцы за границей
Таловеров пролил свет на свою травму – игрок сборной Украины может восстановиться раньше, чем ожидает тренер.
Реал определил сумму трансфера Лунина – ведущие клубы Европы держат руку на пульсе.
Отбор к ЧМ-2026
Определился шестой участник ЧМ-2026 – он является союзником России в войне против Украины.
Чехия разгромила Гибралтар, одержав вторую победу в отборе на ЧМ-2026, Черногория едва не опозорилась с Фарерами.
Эстония перестреляла Молдову в битве футбольных карликов – звезда Карпат едва не забил в дуэли "10 на 10".
Отбор к ЧМ-2026: Эдегор оформил три ассиста против Израиля, ритуал вратаря Северной Македонии не сработал.
Мир
Платини и Блаттер узнали окончательный приговор суда по обвинению в коррупции.
Звезда Ливерпуля согласовал контракт с клубом Лунина – Реал пообещал поднять зарплату и приготовил существенные бонусы.