Новый тренер Шахтера

Роберто Де Дзерби официально возглавил Шахтер. Соглашение с итальянским специалистом рассчитано на 2 года. Бывший наставник Сассуоло назвал основную задачу своего штаба в Шахтере. Сергей Палкин объяснил, почему клуб пригласил именно Де Дзерби.

Шахтер уволил не всех виновников: почему приход Де Дзерби приближает еще одну громкую отставку. Вице-чемпион Украины узнал потенциальных соперников в квалификации Лиги чемпионов 2021/22 – грозного оппонента удалось избежать. А еще Шахтер расстался с главным тренером U-21.

Украина и украинцы

Матч сборной Украины против Северной Ирландии на грани срыва из-за проблем британцев.

Минай может сенсационно остаться в УПЛ – трем клубам отказывают в аттестации. Кто рискует потерять место на следующий сезон? Волынь голом на последних секундах испортила Вересу досрочный выход в УПЛ.

Сергей Ребров конфликтует с членом руководства Ференцвароша и ведет переговоры со своим бывшим клубом. "Затонувший" Пластун и лучший Яремчук: в Бельгии вынесли приговор украинцам Гента.

Мир

Сборная Германии получит нового тренера после Евро. Чемпион Бундеслиги Ханси Флик официально подписал контракт с национальной командой, покинув Баварию. Бундеслига назвала лучшего игрока сезона – это не Левандовски.

Кристоф Гальтье покидает Лилль после героического чемпионства во Франции. Рино Гаттузо возглавил Фиорентину после отставки из Наполи. Лука Модрич продлил контракт с Реалом.

Гарет Саутгейт назвал предварительный состав сборной Англии на Евро-2020 – прощение звезды Ливерпуля и ряд сюрпризов. Гарет Бейл хочет "обокрасть" Реал и завершить карьеру после Евро-2020.