Главные новости 26 января: Шахтер не сумел переиграть Войводину, эпическое римское Дерби, смерть Коби Брайанта

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 26 января.

Украина

Шахтер провел очередной спарринг, на этот раз соперником "горняков" стала сербская Войводина, которая дала достойный бой донецкому клубу. Можете в этом убедиться в видеообзоре матча.

Динамо больше не будет подписывать новых игроков во время нынешнего трансферного окна. Известны причины такого решения.

Очередной украинский футболист попал в скандал из-за посещения оккупированного Крыма. В клубе пообещали разобраться в ситуации.

Европа/Мир

В Кубке Англии Манчестер Сити разгромил Фулхэм, Манчестер Юнайтед уничтожил Транмер Роверс. Неудача постигла только Ливерпуль, который не смог обыграть своего скромного соперника.

Дерби Ромы и Лацио не выявило победителя, но игра не разочаровала болельщиков. Видеообзор матча по ссылке. Также неожиданным результатом завершилось противостояние Наполи и Ювентуса.

Бывший баскетболист Коби Брайант трагически погиб в авиакатастрофе. Легенда НБА имел много друзей среди знаменитых представителей футбольного мира, Андрей Шевченко одним из первых отреагировал на трагедию.

Украинцы за рубежом

Андрей Лунин провел неплохой матч за Овьедо. Украинец сейвами не оставил свою команду без очков.

В свою очередь форвард Альбасете Роман Зозуля не сумел спасти свою команду от поражения. Но для украинца также есть хорошие новости – тренер СК Днепр-1 заявил, что клуб всегда будет рад принять Романа.