toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
КОБИ БРАЯНТ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ НАПОЛИ - ЮВЕНТУС

Главные новости 26 января: Шахтер не сумел переиграть Войводину, эпическое римское Дерби, смерть Коби Брайанта

07:00 123 Читати українською
Главные новости 26 января: Шахтер не сумел переиграть Войводину, эпическое римское Дерби, смерть Коби Брайанта
Коби Брайант / Фото из открытых источников

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 26 января.

Украина

Шахтер провел очередной спарринг, на этот раз соперником "горняков" стала сербская Войводина, которая дала достойный бой донецкому клубу. Можете в этом убедиться в видеообзоре матча.

Динамо больше не будет подписывать новых игроков во время нынешнего трансферного окна. Известны причины такого решения.

Очередной украинский футболист попал в скандал из-за посещения оккупированного Крыма. В клубе пообещали разобраться в ситуации.

Европа/Мир

В Кубке Англии Манчестер Сити разгромил Фулхэм, Манчестер Юнайтед уничтожил Транмер Роверс. Неудача постигла только Ливерпуль, который не смог обыграть своего скромного соперника.

Дерби Ромы и Лацио не выявило победителя, но игра не разочаровала болельщиков. Видеообзор матча по ссылке. Также неожиданным результатом завершилось противостояние Наполи и Ювентуса.

Бывший баскетболист Коби Брайант трагически погиб в авиакатастрофе. Легенда НБА имел много друзей среди знаменитых представителей футбольного мира, Андрей Шевченко одним из первых отреагировал на трагедию.

Украинцы за рубежом

Андрей Лунин провел неплохой матч за Овьедо. Украинец сейвами не оставил свою команду без очков.

В свою очередь форвард Альбасете Роман Зозуля не сумел спасти свою команду от поражения. Но для украинца также есть хорошие новости – тренер СК Днепр-1 заявил, что клуб всегда будет рад принять Романа.

blog_ava
"Некоторые игроки с такими щеками приехали", – Козловский не уверен, что весь состав Руха придерживался режима
08:00
74
Теги
Мир Дайджест
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
    Світ — 26 янв2114 Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
12
час
:
38
мин
Борнмут
22:00
Арсенал
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук