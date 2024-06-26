Евро-2024

Определилась вторая пара 1/8 финала чемпионата Европы – Дания вышла на Германию. Англия сыграла еще один скучный матч на Евро-2024 и пропустила Словению в плей-офф. Дания сдержала Сербию и обошла Словению в группе по интересному показателю.

Австрия в сумасшедшей битве перестреляла Нидерланды и вышла в плей-офф с первого места. Франция сыграла вничью с Польшей – сейвы Скорупски и первый гол Левандовски опустили "петухов" на вторую позицию в группе.

Сборная Украины

Сегодня решающий матч на Евро-2024 сыграет сборная Украины. "Сине-желтые" встретятся с Бельгией. Анонс матча вскоре появится на сайте. Миколенко вернулся, но у Реброва есть весомая потеря и загадочное исчезновение. Сборная Бельгии перед матчем против Украины перед матчем против Украины получила неожиданное усиление.

Трансферы

Шахтер подписал голкипера олимпийской сборной Украины. Динамо официально подтвердило возвращение легионера-беглеца из Европы. Андрей Лунин услышал вердикт Реала после ужасного выступления против Румынии – топ-клуб АПЛ наготове, Мадрид уже имеет план.