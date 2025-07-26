УПЛ

Украина оставила Россию позади в таблице коэффициентов УЕФА – победы Шахтера и Динамо принесли желаемое.

Старт УПЛ под угрозой срыва – Бурбас заявил о скандале в судейском корпусе.

Карпаты не сумели одолеть чемпионов Англии – мастерский штрафной Карабина не спас от горького поражения.

Мир

Пирло официально возглавил новую команду – легендарный итальянец почти год искал работу.

Месси и Альба получили дисквалификацию за отказ играть в Матче всех звезд – они пошли по пути Златана.

Интер Майами официально подписал "охранника Месси".

Барселона за рекордные деньги продала ненужного игрока – придется делиться с клубом Цыганкова.

Украинцы за рубежом

Яремчук отметился голом за Олимпиакос во втором матче подряд.

Ярмолюк вырывается на первые роли в Брентфорде – украинец среди 3 избранных на презентации новой формы (ВИДЕО).

Кинарейкин дебютировал за Вильярреал с победы 5:0 – испанское СМИ назвало украинца странным именем.

Забарный близок к трансферу в ПСЖ – клубы на финальной стадии переговоров.