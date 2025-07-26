Главные новости 25 июля: старт УПЛ под угрозой, Украина обошла Россию, гол Яремчука, дебют Кинарейкина с 5:0
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за пятницу, 25 июля.
УПЛ
Украина оставила Россию позади в таблице коэффициентов УЕФА – победы Шахтера и Динамо принесли желаемое.
Старт УПЛ под угрозой срыва – Бурбас заявил о скандале в судейском корпусе.
Карпаты не сумели одолеть чемпионов Англии – мастерский штрафной Карабина не спас от горького поражения.
Мир
Пирло официально возглавил новую команду – легендарный итальянец почти год искал работу.
Месси и Альба получили дисквалификацию за отказ играть в Матче всех звезд – они пошли по пути Златана.
Интер Майами официально подписал "охранника Месси".
Барселона за рекордные деньги продала ненужного игрока – придется делиться с клубом Цыганкова.
Украинцы за рубежом
Яремчук отметился голом за Олимпиакос во втором матче подряд.
Ярмолюк вырывается на первые роли в Брентфорде – украинец среди 3 избранных на презентации новой формы (ВИДЕО).
Кинарейкин дебютировал за Вильярреал с победы 5:0 – испанское СМИ назвало украинца странным именем.
Забарный близок к трансферу в ПСЖ – клубы на финальной стадии переговоров.