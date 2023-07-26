Главные новости 25 июля: СК Днепр-1 неудачно дебютировал в ЛЧ, трансферы Динамо и Коноплянки, Лунина втянули в скандал
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за вторник, 25 июля.
Лига чемпионов
СК Днепр-1 уступил Панатинаикосу в дебютном матче на уровне ЛЧ. Среди других результатов дня следует выделить осечку звездного Галатасарая и разгромную победу Динамо З с дебютом Богдана Михайличенко.
Трансферы украинцев и в Украине
Евгений Коноплянка отправился покорять еще один европейский чемпионат. После Польши 33-летний ветеран попробует свои силы в Румынии.
Динамо решило проблему Джастина Лонвейка. Нидерландец после неплохого сезона вдруг подвергся страхам войны и будет приходить в себя в чемпионате Бельгии.
Важные организационные решения
УПЛ с горем пополам таки обнародовала решение большинства по поводу показа матчей. 12 клубов объединились для сотрудничества с ОТТ-платформами. По крайней мере, первые несколько туров будут бесплатными для просмотра.
Еще одна важная новость – новый тренер молодежки. Сергей Ребров пролоббировал назначение испанца. Напомним, что Руслан Ротань спокойно повезет нашу сборную на Олимпиаду с костяком команды, дошедшей до полуфинала Евро-2023.
Скандал Лунина
Испанская пресса утром разразилась кадрами, как украинец спорит с тренером вратарей Реала Луисом Льописом. К счастью, инцидент быстро утих, а наставник явно не держит зла на Андрея.