Лига чемпионов

СК Днепр-1 уступил Панатинаикосу в дебютном матче на уровне ЛЧ. Среди других результатов дня следует выделить осечку звездного Галатасарая и разгромную победу Динамо З с дебютом Богдана Михайличенко.

Трансферы украинцев и в Украине

Евгений Коноплянка отправился покорять еще один европейский чемпионат. После Польши 33-летний ветеран попробует свои силы в Румынии.

Динамо решило проблему Джастина Лонвейка. Нидерландец после неплохого сезона вдруг подвергся страхам войны и будет приходить в себя в чемпионате Бельгии.

Важные организационные решения

УПЛ с горем пополам таки обнародовала решение большинства по поводу показа матчей. 12 клубов объединились для сотрудничества с ОТТ-платформами. По крайней мере, первые несколько туров будут бесплатными для просмотра.

Еще одна важная новость – новый тренер молодежки. Сергей Ребров пролоббировал назначение испанца. Напомним, что Руслан Ротань спокойно повезет нашу сборную на Олимпиаду с костяком команды, дошедшей до полуфинала Евро-2023.

Скандал Лунина

Испанская пресса утром разразилась кадрами, как украинец спорит с тренером вратарей Реала Луисом Льописом. К счастью, инцидент быстро утих, а наставник явно не держит зла на Андрея.