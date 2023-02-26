Главные новости 25 февраля: Зинченко стал капитаном Арсенала и победил, Ярмоленко травмировался перед Англией
Футбол 24 представляет дайджест главных новостей за 25 февраля.
Украинцы за границей
Зинченко впервые стал капитаном Арсенала и привел "канониров" к победе над Лестером. Артета посвятил эту победу всем украинцам.
Миколенко снова проиграл с Эвертоном. Поражение нанесла Астон Вилла, а чемпион мира "украл" у украинца ассист.
Команда Реброва проиграла матч за Суперкубок ОАЭ. В то же время Ярмоленко присоединился к пропущенному мячу и травмировался, из-за чего рискует не сыграть против сборной Англии.
Забарный пропустит битву против Зинченко, но дает надежду сборной Украины: Борнмут раскрыл сроки отсутствия защитника.
Реал в январе отказался подписывать Мудрика: сразу 3 фактора стали решающими.
Топ-матчи субботы
Роналду уничтожил очередного соперника, оформив хет-трик за тайм в футболке Аль-Насра.
Ливерпуль сенсационно потерял очки с Кристал Пелас. Манчестер Сити разгромил Борнмут, а Холанд установил безумный рекорд.
Реал в большинстве не сумел победить в дерби Мадрида: Анчелотти от поражения Атлетико спас юный джокер.
Наполи на пути к чемпионству в меньшинстве одолел Эмполи: Осимхен оформил очередное достижение.
Боруссия Дортмунд одолела Хоффенхайм и возглавила Бундеслигу, РБ Лейпциг оторвался от Айнтрахта.