Украинцы за границей

Зинченко впервые стал капитаном Арсенала и привел "канониров" к победе над Лестером. Артета посвятил эту победу всем украинцам.

Миколенко снова проиграл с Эвертоном. Поражение нанесла Астон Вилла, а чемпион мира "украл" у украинца ассист.

Команда Реброва проиграла матч за Суперкубок ОАЭ. В то же время Ярмоленко присоединился к пропущенному мячу и травмировался, из-за чего рискует не сыграть против сборной Англии.

Забарный пропустит битву против Зинченко, но дает надежду сборной Украины: Борнмут раскрыл сроки отсутствия защитника.

Реал в январе отказался подписывать Мудрика: сразу 3 фактора стали решающими.

Топ-матчи субботы

Роналду уничтожил очередного соперника, оформив хет-трик за тайм в футболке Аль-Насра.

Ливерпуль сенсационно потерял очки с Кристал Пелас. Манчестер Сити разгромил Борнмут, а Холанд установил безумный рекорд.

Реал в большинстве не сумел победить в дерби Мадрида: Анчелотти от поражения Атлетико спас юный джокер.

Наполи на пути к чемпионству в меньшинстве одолел Эмполи: Осимхен оформил очередное достижение.