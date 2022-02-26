Главные новости 25 февраля: у России забрали финал Лиги чемпионов, жеребьевка еврокубков для Малиновского
"Футбол 24" представит дайджест главных новостей за пятницу, 25 февраля.
Война России против Украины
Прошло более двух суток после нападения России на украинские земли. Наши вооруженные силы продолжают давать отпор оккупантам. Международное сообщество оказывает давление на путинский режим санкциями, в частности в спортивной сфере.
УЕФА официально забрал финал ЛЧ у Санкт-Петербурга, определил нового хозяина и планирует расторгнуть спонсорский контракт с Газпромом.
Манчестер Юнайтед уже расторг контракт с российским Аэрофлотом. В АПЛ разрешили демонстрировать флаг Украины во время матчей – FA одобрила протест против России
Украинские клубы и сборная будут играть на нейтральных полях матчи под эгидой УЕФА – Россия тоже.
"Россия жестоко напала на суверенную страну": FIFPro поддержала украинский народ в борьбе с агрессией Путина
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