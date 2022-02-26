Война России против Украины

Прошло более двух суток после нападения России на украинские земли. Наши вооруженные силы продолжают давать отпор оккупантам. Международное сообщество оказывает давление на путинский режим санкциями, в частности в спортивной сфере.

УЕФА официально забрал финал ЛЧ у Санкт-Петербурга, определил нового хозяина и планирует расторгнуть спонсорский контракт с Газпромом.

Манчестер Юнайтед уже расторг контракт с российским Аэрофлотом. В АПЛ разрешили демонстрировать флаг Украины во время матчей – FA одобрила протест против России

Украинские клубы и сборная будут играть на нейтральных полях матчи под эгидой УЕФА – Россия тоже.

"Россия жестоко напала на суверенную страну": FIFPro поддержала украинский народ в борьбе с агрессией Путина

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